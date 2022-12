El escándalo está desatado en toda Argentina y se riega por todo el mundo: Rodrigo De Paul denunció penalmente a su exesposa y madre de sus dos hijos, Camila Homs. ¿Cuál fue el motivo? Nada más y nada menos que las constantes amenazas y mensajes de la rubia que, según el futbolista de la selección de Argentina y actual campeón mundial de Qatar 2022, recibía tanto él como su nueva novia Tini Stoessel, a través de distintos medios, ya sea por mensajes o por el mismo Instagram.

Rodrigo De Paul busca poner un “basta ya” a esta situación y por ello denunció penalmente a la modelo Camila Homs ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para reforzar esta denuncia, Rodrigo De Paul adjuntó los chats y conversaciones en las que Homs amenaza a la cantante de “Miénteme”, Tini Stoessel.

Todo se habría desatado luego de la llegada de los campeones del mundo a Buenos Aires, el pasado martes 20 de diciembre. Camila montó en furia pues Rodrigo fue primero visitar a su novia Tini y no a sus pequeños hijos, a quienes no veía más de un mes debido a su compromiso futbolístico.

Pero eso no quedó ahí, Camila estalló cuando vio a su pequeña hija Francesca nada más y nada que en el concierto de Tini, donde el deportista se retrató con su niña en primera fila.

“Ya decidiste que no venga a la final del mundial”, le dijo De Paul a Camila y esta le respondió de inmediato así: “Creéte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”.

¿Cuáles son los mensajes amenazantes que escribió Camila Homs a Tini Stoessel?

En la denuncia, se pueden ver diferentes y explosivos comentarios de la rubia contra el papá de sus hijos Rodrigo De Paul y su nueva conquista, la cantante Tini Stoessel.

“Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el ort…”, se lee.

En otro de los chat se ve el siguiente mensaje: “Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”.

Sin embargo, la denuncia no solo va contra Camila sino también contra el padre de ella, Horacio Homs.

Según refiere Rodrigo, el pasado 13 de junio, cuando aún estaba disputando legalmente la separación con la modelo, el papá de Camila Homs le dijo: “ya vas a conocer a Horacio Homs”.

Además, se conoció el revelador mensaje que Camila Homs le escribió a Tini a través de su cuenta de Instagram. “Que no te cruce porque vas a terminar mal”, habría sido el mensaje.

Sin duda, esta historia recién empieza ya que el deportista y mundialista ha decidido llevar a instancias mayores los constantes mensajes que recibe de su expareja.





