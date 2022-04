FC Barcelona viene atravesando un gran momento en LaLiga Santander y espera poder plasmarlo también ante el Eintracht Frankfurt, en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Europa League. Sin embargo, los culés tendrán una importante baja para el encuentro ante el conjunto alemán. Y es que el lateral zurdo, Sergiño Dest, quien cayó lesionado ante el Galatasaray, no pudo recuperarse a tiempo, por lo que Xavi Hernández se verá obligado a buscar alternativas para cubrir la posición del estadounidense.

El carrilero norteamericano tuvo una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo en la vuelta de octavos contra la escuadra turca y aún no ha podido ejercitarse con el técnico catalán, quien no podrá contar tampoco con Dani Alves al no estar inscrito en la competición europea.

Cabe resaltar que el futbolista también fue baja en el duelo ante el Sevilla y parece que la situación seguirá igual en los próximos días. No obstante, no todas son malas noticias en el Camp Nou, ya que hay un jugador que está muy cerca de volver al terreno de juego.

Se trata de Ansu Fati que, aunque no está dentro de la lista de convocados para el cotejo ante Eintracht Frankfurt, está mostrando grandes pasos en su recuperación. Asimismo, diferentes medios de España señalan que su regreso podría darse contra el Cádiz, aunque Xavi no tiene apuros con el joven atacante.

Luz verde para la renovación de Dembélé

Según pudo conocer MundoDeportivo, hasta ayer domingo no hubo ningún movimiento en las negociaciones, pero fue el agente del blaugrana quien llamó a Alemany, que viajó hasta Marruecos sin perder más tiempo ante el acercamiento del entorno del galo. Como dijo anteriormente Joan Laporta, antes del Barça vs. Sevilla ya existía una oferta para su renovación.

Y es que la semana pasada Dembélé le confesó a todo el vestuario que quería continuar en la institución y el Camp Nou lo despidió el domingo con una gran ovación. Ante ello, la situación del francés ha cambiado y ahora la entidad culé y su agente han retomado los contactos para abordar las operaciones.

Del mismo modo, Xavi Hernández está encantando con el presente del delantero, pero el club recalca que tendrá que adaptarse a la escala salarial para poder continuar en la Ciudad Condal. En caso las pretensiones de Sissoko sean las mismas que en invierno, la extensión del vínculo no será posible. Debido a esto, se espera una rebaja, para que al acuerdo pueda ser cerrado.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.