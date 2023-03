Manchester United vs. Real Betis se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 16 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. El partido está programado para arrancar desde las 12:45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Star Plus. La goleada en Old Trafford hace que esta eliminatoria, a priori, sea la más desequilibrada para la vuelta, si bien ningún equipo más consiguió tres goles de ventaja la semana pasada. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Los 'Diablos Rojos' golearon 4-1 al Betis en la ida. (Video: Man. United)

Manchester United vs. Real Betis: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; Fred, Casemiro, Weghorst; Antony, Fernandes, Rashford.

Betis: Bravo; Sabaly, Pezzella, Ruiz, Miranda; Carvalho, Rodríguez, Pérez; Canales, Juanmi, Iglesias.

