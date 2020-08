Tendrá que modificar su pizarra. El entrenador de Inter de Milán, Antonio Conte, confirmó que la lesión muscular de Alexis Sánchez lo ha marginado de las semifinales de la Europa League, este lunes ante el Shakhtar Donetsk. El Italiano asegura el aporte del ‘Chico Maravilla’ era fundamental en las instancias finales de la competencia.

El estratega de Inter de Milan creía haber recuperado a uno de los elementos más importantes para el final de la campaña. “Por tres cuartos de temporada, Alexis Sánchez no ha estado disponible por lesión y ahora nos estamos dando cuenta de qué tipo de arma perdí. No contar con este jugador, después de su regreso es algo que golpea mucho”, reconoció Antonio Conte en Düsseldorf.

“Me quedo sin un elemento fundamental ya sea en la primera etapa o en en la segunda mitad. Los dos delanteros que tengo ahora tendrán que sacrificarse. Alexis Sánchez nos habría ayudado mucho en estas instancias”, añadió el italiano quien conoció que la lesión en el bicep femoral del chileno, incluso, lo dejaría fuera de una eventual final el 21 de agosto en Colonia.

Inter de Milán enfrenta este lunes una semifinal con mucha precaución. “El Shakhtar está lleno de talento, son buenos en mantener siempre el nivel muy alto. Recuerdo que cuando los enfrente en la Liga de Campeones, con Juventus, había jugadores fuertes, siempre los tuvieron. Tienen una identidad, tiene un alto nivel en Europa y creo que el gran mérito del entrenador, Luis Castro, es convencer a muchos jugadores en trabajar para el equipo”, añadió.

Ver caer a grandes de Europa, como Barcelona y Manchester City a manos de equipos con menos presupuesto, no asusta al italiano. “El miedo no forma parte de mi vocabulario y no quiero que entre tampoco en el de mi equipos. Tenemos muchísimo respeto por el Shakhtar, nos preparamos muy bien”, aseguró Antonio Conte que de superar esta etapa llevaría a Inter a una final europea después de diez años.

TE PUEDE INTERESAR