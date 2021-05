Con la derrota ante el Villarreal en la final de la Europa League disputada en Gdansk, el Manchester United acumula cuatro años sin ganar un título. El último trofeo que levantaron los ‘Diablos Rojos’ fue en esta misma competición, en la edición de la temporada 2016/2017, en la que vencieron al Ajax de Ámsterdam con José Mourinho como entrenador. Ese mismo curso alzaron la Copa de la Liga y la Community Shield.

Desde entonces, el United ha quedado en dos ocasiones subcampeón de la Premier League (2017/2018 y 2020/2021), además de perder la final de la Liga Europa este año y la de la Copa de la Liga en 2018.

Esta es la sexta final europea que pierde el United, la primera desde que cedieran la Supercopa de Europa en 2017 contra el Real Madrid.

Una lección para el United

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, afirmó que su equipo está “decepcionado” y que tiene que aprender de esta derrota “para que no vuelva a pasar”.

“El vestuario está apagado. Están decepcionados. Esto es el fútbol, a veces se decide en un disparo y esa es la diferencia entre ganar y perder”, dijo el técnico noruego tras perder la final de la Europa League en penaltis contra el Villarreal.

“Tenemos que aprender de esto, no saborealo, sino probar este sentimiento y asegurarnos de que no vuelva a pasar. Hoy no supimos reaccionar. No jugamos tan bien como sabemos. Empezamos bien y entonces nos marcaron, en su primer tiro a puerta. Estamos decepcionados por haber concedido un gol en una jugada a balón parado”, añadió.

“Empujamos, presionamos y marcamos un gol, pero después no controlamos el partido ni dominamos como hubiéramos querido. Nos lo pusieron muy difícil. Nos cerramos los espacios y aunque tuvimos la mayoría de la posesión, se defendieron bien y no creamos ocasiones”.





