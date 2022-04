A pesar de que lo intentaron hasta el final, el Barcelona no pudo darle vuelta a la llave y quedó eliminado de los cuartos de final de la Europa League en manos del Eintracht Frankfurt. Las ‘Águilas’ fueron lo suficientemente voraces como para reducir al equipo culé a su mínima expresión, dejando en claro que al fútbol alemán nunca hay que darlo por muerto. Tras este desenlace, Dani Alves, el más experimentado del plantel –y que no fue inscrito para este torneo– alzo su voz.

Aunque el lateral brasileño no fue tomado en cuenta por Xavi Hernández para este certamen, este tiene los galones suficientes como para referirse al presente del equipo. Utilizando sus redes sociales, Alves dejó un alentador mensaje para sus compañeros e hinchas.

“Cuando decides ser de un equipo es porque ese equipo de alguna manera conecta contigo. Conecta con tus valores y con tu manera de expresar tus sentimientos. Es como una relación de familia en todos los aspectos. Cuando volamos, volamos juntos. Cuando corremos, corremos juntos. Cuando luchamos, luchamos juntos y cuando caemos, levantamos juntos. ¡Ese es el valor de este club y es lo que nos une! ¡Visca el Barsa ara més que mai!”, escribió el futbolista de 38 años.

Ahora el Barcelona tendrá que darle vuelta a la página, pues este lunes 18 se medirá con el Cádiz en el Camp Nou por la jornada 32 de LaLiga Santander. El ambiente en casa no será el mejor, sobre todo después de la eliminación de este jueves. Por tal motivo, más allá de buscar acortar distancias con el Real Madrid, será vital un triunfo para los ‘Azulgranas’.

La desilusión de Xavi

En diálogo con ‘Movistar Liga de Campeones’, Xavi Hernández lamentó los golpes constantes que recibía su equipo y que no les permitía pujar por la remontada. Asimismo, dejó entrever ciertas dudas en el penal que Kostić canjeó para el 1-0 de los alemanes.

“Ha sido insuficiente lo que hemos hecho pese a ir a la épica al final. No hemos sabido jugar de la mejor manera. Se han encontrado con el penalti que no sé...; luego han hecho un golazo en el 0-2 y en el 0-3 también hemos fallado. Y eso nos ha hecho ir a remolque. Lo hemos intentado, pero íbamos mazazo tras mazazo”, comentó el estratega de 42 años.

“Ha sido una desilusión grande pero es merecido que haya pasado el Eintracht. Nosotros no hemos estado bien y no hemos generado lo que lo teníamos generar. Hemos tenido el control y la posesión, pero no hemos encontrado huecos para hacer daño. Esto es Europa y se paga. Hay que centrarse en LaLiga”, puntualizó.





