Sorpresa en Chipre antes cerrar el primer tiempo de Manchester United vs. Omonia por la Europa League. Cuando el equipo de Erik Ten Hag intentó abrir el marcador, el elenco local apareció con un golpe inesperado para que Karim Ansarifard sea el autor del 1-0 en la tercera jornada desde el estadio Neo GSP.

Los ‘Red Devils’ dispusieron de un tiro libre sobre el costado de la cancha. Christian Eriksen lanzó el servicio sobre el área grande, pero la defensa local metió un cabezazo para alejar el peligro. Entonces, Jadon Sancho se apoderó de la redonda para intentar otra vez. Sin embargo, el inglés no halló alternativas de descargar.

El exBorussia Dortmund retrocedió unos metros con Tyrell Malacia. El lateral de Manchester United controló, pero le robaron el balón. De inmediato empezó el contraataque de Omonia de la mano de Bruno. Cuando el brasileño se acercó al área grande, puso el freno para analizar las opciones.

El sudamericano el conjunto chipriota conectó con su compañero Karim Ansarifard, quien le había seguido en la misma línea. Mientras el hombre del Nicosia controló, desde atrás Lisandro Martínez hizo un intento para robar, aunque el nacido en Irán resolvió frente a David De Gea para inaugurar la cuenta.

Manchester United vs Omonia: así llegaron

A pasar página tras un mal resultado del Manchester United en la Premier League frente al Manchester City. Se espera que Ten-Hag incluya a Cristiano Ronaldo en el once titular. “No veo que esté infeliz. Está feliz, entrenando bien y disfruta”, dijo Ten Hag. “No tiene nada que ver su futuro, su situación (de suplente) no tiene que ver con lo que pase en enero o el año que viene. Él quiere jugar y le molesta cuando no está en el campo”, explicó el holandés respecto a CR7.

Cristiano, titular indiscutible la temporada pasada, solo suma tres titularidades esta campaña, dos de ellas en Europa League, lo que ha reducido su aportación al equipo. El astro portugués, que pidió salir en verano para poder disputar la Champions League, solo ha marcado un gol en ocho partidos.

Por el lado de Omonia Nicosa, los locales obtuvieron un resultado positivo en su último partido por la liga de Chipre, sin embargo, en Europa League no van bien, ya que se ubican en el último puesto del Grupo E sin puntos.





