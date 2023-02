FC Barcelona y Manchester United se enfrentaron este jueves 16 de febrero, en el marco del duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Si bien el cuadro culé tuvo grandes momentos, el cuadro inglés también propuso y consiguió el empate (2-2) en un complicado Camp Nou. No obstante, existieron algunos factores que impidieron que el equipo de Xavi Hernández se adelante en el marcador, como una mano clara de Fred dentro del área rival, la cual no fue pitada por el juez principal del partido, Maurizio Mariani.

“Era penalti, para mí muy claro”, se le escuchó decir al estratega catalán a Ten Hag dentro del terreno de juego tras finalizar el partido. “El brazo estaba fuera de posición natural. Él me ha dicho que estaba cerca del cuerpo, pero no lo estaba, era penalti claro”, apuntó.

No obstante, así como el DT blaugrana reclamó por la acción del brasileño, el entrenador neerlandés también salió al frente y se refirió a la falta de Jules Koundé sobre uno de sus dirigidos. “A Rashford le han hecho una entrada por detrás que era tarjeta roja. Quizás era fuera del área, pero era expulsión. El árbitro ha influido en el partido y en la eliminatoria”, sostuvo.

En la sala de prensa, Xavi Hernández volvió a tocar el tema y criticó duramente al arbitraje. “Es un penalti como una catedral, como te vas a sentir, no nos lo dieron en Milan en Champions, y hoy tampoco. No sé que hay que hacer para que te piten un penalti por manos. Son manos clarísimas. Dice el cuarto que lo han chequeado, me parece increíble, me parece increíble”, acotó.

Eso sí, más allá de las polémicas que tuvo el encuentro, el técnico culé reconoció el gran nivel de su rival y aseguró que fue un partido muy igualado: “Hemos dominado en varias fases del partido, ha habido ocasiones para los dos. Al final la hemos tenido, hemos tenido el gol de la victoria, pero ya lo dije antes del partido que se decidiría en Old Trafford. Pero la actitud ha sido espectacular. Combate nulo y a Manchester para intentar pasar la eliminatoria”.

Pedri se perdería el duelo en Old Trafford

El mediocampista catalán abandonó el terreno de juego en el minuto 40, debido a unas molestias musculares en el cuádriceps de la pierna derecha. El ‘8′ notó un tirón y pidió de manera instantánea su cambio. Xavi Hernández apostó por Sergi Roberto como su sustituto, quien tuvo una destacada actuación en la segunda mitad del duelo ante Manchester United.

Por lo pronto, ya se pudo conocer el primer parte médico del jugador de 20 años. Se trata de una lesión en el recto anterior de la pierna derecha y su baja es casi segura para la vuelta del próximo jueves en Old Trafford. Asimismo, según informó Catalunya Ràdio, estará unas tres o cuatro semanas fuera y tampoco podrá disputar la ida de semifinales de la Copa del Rey ante Real Madrid en el Bernabéu el próximo jueves 2 de marzo.





