La eliminación del Barcelona de la Europa League dejó sorprendido a más de uno, sobre todo por el andar del equipo catalán en los últimos partidos. Sin embargo, por lo visto este jueves en el Camp Nou, el Eintracht Frankfurt fue ampliamente superior y justificó su pase a las semifinales durante el trámite del partido. Tras esto, Xavi Hernández dio sus descargos ante los medios de comunicación.

En diálogo con ‘Movistar Liga de Campeones’, el estratega de 42 años lamentó los golpes constantes que recibía su equipo y que no les permitía pujar por la remontada. Asimismo, dejó entrever ciertas dudas en el penal que Kostić canjeó para el 1-0 de los alemanes.

“Ha sido insuficiente lo que hemos hecho pese a ir a la épica al final. No hemos sabido jugar de la mejor manera. Se han encontrado con el penalti que no sé...; luego han hecho un golazo en el 0-2 y en el 0-3 también hemos fallado. Y eso nos ha hecho ir a remolque. Lo hemos intentado, pero íbamos mazazo tras mazazo”, comentó Xavi.

“Ha sido una desilusión grande pero es merecido que haya pasado el Eintracht. Nosotros no hemos estado bien y no hemos generado lo que lo teníamos generar. Hemos tenido el control y la posesión, pero no hemos encontrado huecos para hacer daño. Esto es Europa y se paga. Hay que centrarse en LaLiga”, agregó.

Barcelona quedó fuera de la Europa League en cuartos de final. (Foto: EFE)

Respecto a si considera que podría llamarse “fracaso” a este desenlace, Hernández consideró que “no” porque lo intentaron hasta el último minuto. “No, lo hemos intentado. No lo contemplamos así. Os gusta a vosotros esa palabra. Pero nosotros nos lo hemos dejado todo. Si hay fracaso, que haya aprendizaje. Pero el objetivo principal es entrar en Champions”; acotó.

Finalmente, sobre lo que le viene al Barcelona, Xavi fue cauto y dijo que esperará los reportes sobre el estado de Pedri, quien no pudo continuar en el segundo tiempo y fue cambiado por Frankie de Jong. “Quiero recuperar a la gente. Hay que ver cómo está Pedri que eso sí es una mala noticia y ver cómo afrontamos el partido ante el Cádiz”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO