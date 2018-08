A lo 'Max Barrios': Irak falsificó pasaportes de jugadores para participar en torneos sub 16 y sub 23 Hace cinco meses, FIFA permitió que Irak vuelva a organizar partidos en su territorio, algo que no ocurría desde hacía tres décadas por cuestiones de seguridad. A raíz del escándalo, caerán nuevas sanciones contra el país

Escándalo: las trampas parecen ganar terreno en el fútbol de Irak. (FIFA / Getty Images)