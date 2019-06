Facebook Watch | Liverpool vs. Tottenham final, en vivo online, ver minuto a minuto, Champions League 2019, en directo

CHAMPIONS LEAGUE 2019 Final EN VIVO | Hoy se paraliza el mundo del fútbol y el 'foco' de atención será la ciudad de Madrid, específicamente en el estadio Wanda Metropolitano en donde el Liverpool vs. Tottenham juegan la Final de la CHAMPIONS LEAGUE 2018 - 2019 que se jugará a las 14:00 horas (Perú), 21:00 horas (España) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía Fox Sports 2, DirecTV y Facebook Watch.

Tras ganarle por 4-0 y remontar en casa ante el Barcelona , el Liverpool buscará una nueva Champions League, mientras que el Tottenham luego de hacer un partidazo y ganarle al Ajax por 3-2 buscará coronarse por primera vez en Europa.

• ¿A qué hora se juega el Liverpool vs. Tottenham por la Final de la Champions League 2019?

14:00 horas - Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania

22:00 horas - Catar y Arabia Saudita

03:00 horas del domingo - China

04:00 horas del domingo - Japón y Corea del Sur

• ¿Cómo y en qué canales puedo ver la Final de la Champions League entre Liverpool vs. Tottenham EN VIVO?

FOX Sports y DirecTV son los canales que cuentan con los derechos de transmisión del duelo entre Liverpool vs. Tottenham hoy por laFINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES y son estos canales son los que transmitirán este partido EN VIVO y EN DIRECTO para toda Latinoamérica. Además podrás ver este partido completamente gratis y por streaming gracias Facebook Watch.

Perú: 2:00 p.m. | ESPN y FOX Sports

México: 2:00 p.m. | ESPN y FOX Sports

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN y FOX Sports

Ecuador: 2:00 p.m. | ESPN y FOX Sports

Chile: 4:00 p.m. | ESPN y FOX Sports

Argentina: 4:00 p.m. | ESPN y FOX Sports

Brasil: 4:00 p.m. | ESPN y FOX Sports

España: 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones

• Hoy, Liverpool vs. Tottenham: ¿Cuáles serían las probables alineaciones?

Tottenham : Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier; Alli, Son y Kane.



Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Mané, Firmino y Salah.

• ¿Como ver la FINAL de la Champions League 2019 EN VIVO ONLINE gratis por Internet?

Ya se viene el partido por la FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2019 entre Liverpool vs. Tottenham y si no puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu casa y en la TV puedes disfrutarlo donde te encuentres a través de internet y vía streaming.

Asimismo podrás disfrutar el minuto a minuto del Tottenham vs. Liverpool por la final de la LIGA DE CAMPEONES 2019 EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web de Depor.com.

¿Cómo ver el Liverpool vs. Tottenham EN VIVO ONLINE GRATIS por Facebook Watch?

Liverpool vs Tottenham chocan EN VIVO y EN DIRECTO | ONLINE vía Facebook LIVE STREAM por la final de Champions League Madrid 2019.



Liverpool vs. Tottenham: La final de la Champions League en datos

Tottenham y Liverpool por la final de la Champions League. El encuentro se disputará a las 14:00 horas en Perú, Colombia y México.

● 1 final de la Champions League ha enfrentado anteriormente a dos equipos ingleses. Fue en 2008 en el estadio Luzhniki de Moscú, con victoria en la tanda de penaltis del Manchester United sobre el Chelsea, después del 1-1 al término de la prórroga.



● 2 triunfos nada más ha sumado el Tottenham en sus últimos ocho encuentros, con cinco derrotas y un empate. En ese periodo sólo ganó al Brighton, con un tanto de Eriksen en el minuto 88, y al Ajax, con las tres dianas de Lucas Moura, la última en el 95.



● 3 empates y 3 derrotas resumen los desplazamientos del Tottenham a España, donde nunca ha ganado, mientras que el Liverpool sólo venció en una de sus cuatro visitas a Madrid, con un empate y dos derrotas.



● 4 finales europeas ha jugado el Tottenham a lo largo de su historia, de las que ganó tres (al Anderlecht en los penaltis en la Copa de la UEFA de 1984, al Wolverhampton por 3-2 en la Copa de la UEFA de 1971-72 y al Atlético de Madrid por 5-1 en la Recopa de Europa de 1963) y perdió una: la Copa de la UEFA de 1973-74 contra el Feyenoord.



● 5 Copas de Europa ha ganado el Liverpool, una sola de ellas con el cambio de formato y denominación a Liga de Campeones. En 1976-77 frente al Borussia Monchengladbach (3-1), en 1977-78 contra el Brujas (1-0), en 1980-81 ante el Real Madrid (1-0), en 1983-84 en los penaltis frente al Roma (1-1 y 4-2) y en 2004-05 de la misma forma frente al Milan (3-3 y 3-2).



● 5 finales de la máxima competición europea sumará la ciudad de Madrid con el duelo de este sábado. Las anteriores se disputaron en 1957, 1969, 1980 y 2010, todas con el Santiago Bernabéu como escenario. Será, a la vez, la octava que se disputa en España.



● 7 derrotas sólo ha cedido el Liverpool en toda esta campaña. Sólo le han ganado el Barcelona, el Chelsea, el Nápoles, el Estrella Roja, el París Saint Germain, el Manchester City y el Wolverhampton. En sus últimos 23 choques oficiales sólo fue derrotado en uno. Ha jugado 52 partidos, de los que se impuso en 37 e igualó en 8.



● 8 clubes ingleses han jugado finales de la Copa de Europa, más que ningún otro país. Le siguen Alemania e Italia, con seis.

9 victorias ha logrado el Liverpool en sus últimos 14 choques contra el Tottenham, de los que sólo perdió uno. Esta temporada, los 'Reds' vencieron ambos duelos por 2-1.



● 10 jugadores del Liverpool siguen en la plantilla respecto al once titular de la derrota en la final de la Liga de Campeones del año pasado ante el Real Madrid: Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, que partieron desde el once, además de Adam Lallana, que entró en sustitución del lesionado Salah, y Simon Mignolet y Alberto Moreno, que fueron suplentes.



● 13 victorias en sus últimos 14 encuentros son el bagaje más reciente con el que se presenta el Liverpool en la final en el Wanda Metropolitano. El único duelo que no ganó en esa serie fue el 3-0 contra el Barcelona en el Camp Nou, en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.



● 19 partidos ha perdido el Tottenham esta temporada, en la que ha jugado un total de 57 choques, de los que venció 33 y empate cinco.



● 20 finales internacionales ha jugado el Liverpool. Es campeón tres veces de la Copa de la UEFA (1973, 1976 y 2001) y otras tres de la Supercopa (1977, 2001 y 2005), además de cinco veces de la Copa de Europa. En cambio fue subcampeón en nueve ocasiones: en tres choques de la Copa de Europa, en una de la Recopa, en una de la Copa de la UEFA, en dos Supercopas y en dos de la Copa Intercontinental.



● 24 goles ha marcado en esta temporada Harry Kane, el mejor goleador del curso del Tottenham. Le sigue Son Heung Min, con 20; Lucas Moura, con 15, y Eriksen, con 10. Los 69 tantos entre los cuatro representan un 66 por ciento de los goles totales de su equipo en esta campaña: 103.



● 40 clubes han disputado alguna vez la final de la Copa de Europa. El Tottenham es el último debutante y el primero desde 2008, cuando el Chelsea llegó al partido definitivo. 22 equipos han conquistado este título.



● 59 partidos de la Champions League figuran en el currículum de Hugo Lloris, el portero del Tottenham y el finalista el próximo sábado con más experiencia en este torneo entre ambas plantillas. En el Liverpool, James Milner es el futbolista con más encuentros jugados en el torneo.



● 63 goles ha recibido el Tottenham en esta campaña por los 38 del Liverpool.



● 67 goles acumulan entre Salah (25), Mané (26) y Firmino (15) en esta temporada con el Liverpool, que ha anotado 113 en sus partidos oficiales del curso.



● 138 partidos de competiciones UEFA ha arbitrado el esloveno Damir Skomina, entre ellos tres finales: la Liga Europa de 2017, la Supercopa de Europa de 2012 y el Europeo sub'21 de 2007, a las que sumará el duelo de este sábado. Al Tottenham le ha arbitrado tres encuentros hasta la fecha, con dos empates y una derrota; al Liverpool, cinco, con un triunfo, esta misma temporada por 1-0 ante el Nápoles y cuatro derrotas.



● 170 enfrentamientos acumulan Tottenham y Liverpool entre sí entre todas las competiciones, de los que el Liverpool ganó 79 por 48 de su adversario. Otros 43 acabaron en empate, entre ellos los dos de su única eliminatoria europea hasta la fecha, en las semifinales de la Copa de la UEFA de 1972-73, con un 1-1 en Anfield, un 2-2 en casa del Tottenham y con la clasificación del Liverpool.