VER FINAL COPA LIBERTADORES 2018 | Boca vs. River en vivo y en directo juegan este sábado 10 de noviembre desde las 3:00 pm (hora de Perú, México y Colombia) y 5:00 pm (hora de Argentina, Chile y Brasil). A continuación, conoce cómo, cuándo y dónde ver por TV la primera final de la Copa Libertadores con nuevo horario de la Conmebol en diferentes países con transmisión EN DIRECTO. Esta será la primera vez que los dos clubes más populares de Argentina se vean las caras en una final internacional, generando gran expectativa y siendo el encuentro más mediático de los últimos tiempos en el fútbol. Puedes ver fútbol en vivo en diferentes canales de señal abierta o pagado, según el país. En el caso de Latinoamérica, Boca Juniors y River Plate será televisado vía FOX Sports.

Las listas publicadas que te presentaremos a continuación para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs. River Plate son correspondientes a partidos en vivo , diferidos o vía pago por evento por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas web, por ejemplo la señal tradicional de TV, radio TV por cable, TV Satelital, TV por Protocolo de Internet (IPTV) y para los celulares y aplicaciones.

Boca Juniors vs. River Plate en vivo online por la Copa Libertadores 2018 en la Bombonera. (Foto: Composición) Boca Juniors vs. River Plate en vivo online por la Copa Libertadores 2018 en la Bombonera. (Foto: Composición) Composición

Ocho medios internacionales señalaron al Boca vs. River como uno de los diez eventos deportivos más importantes del mundo. Los diarios británicos The Observer y The Sun, los españoles Marca y Mundo Deportivo, el italiano Gazzetta dello Sport O el francés L' Equipe fueron algunos de los que incluyeron en sus respectivas listas al partido más importante de la Argentina.

¿CÓMO VER BOCA – RIVE EN VIVO POR COPA LIBERTADORES?

Cabe mencionar que FOX Sports es el canal con los derechos de transmisión del duelo entre Boca Juniors vs. River Plate por la final de la Copa Libertadores en todo Sudamérica. Pero también es bueno saber la parrilla de canales en el mundo que transmitirán el fútbol en vivo.

Australia: SBS Live, SBS

Austria: Spordigital, DAZN, Sport1 + Germany

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2

Croacia: Arena Sport 2

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany, Sportdigital

Indonesia: Super Soccer TV

Internacional: Bet365, Fanatiz

Italia: DAZN Italy

Luxemburgo: RMC Sport 2

Países Bajos: FOX Sports 4, FOX Sports Go

Portugal: Sport TV3

Serbia: Arena Sport 2, Arena Sport 3 Serbia

Eslovenia: STV 2

España: #Vamos

Suiza: DAZN, Sportdigital

Emiratos Árabaes Unidos: Abu Dhabi Sports 3, Abu Dhabi Sports 2

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass

México: FOX Sports

Venezuela: FOX Sports

Colombia FOX Sports

Chile: FOX Sports

Ecuador FOX Sports

Perú: FOX Sports

Argentina: FOX Sports

BOCA VS. RIVER: HORARIOS DE PARTIDO SEGÚN EL PAÍS