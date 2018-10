Francia vs Alemania se enfrentan hoy EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV AHORA desde el Stade de France por la fecha 4 del grupo A1 de la Liga de Naciones 2018. El partido va en transmisión LIVE TV para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports y si estás en México vía SKY Sports.



Francia vs. Alemania: alineaciones confirmadas de partido por Liga de Naciones 2018

Francia: Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane, Hernández; Pogba, Kante, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann



Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Süle, Schulz; Kehrer, Kroos, Kimmich, Sané; Werner, Gnabry

Francia y Alemania igualaron sin goles en su primer enfrentamiento por la UEFA Nationes League. (Foto: EFE) Francia y Alemania chocan en partidazo de la Liga de Naciones.

LA PREVIA DEL PARTIDO



El seleccionador galo Didier Deschamps debería alinear a prácticamente el once que derrotó a Croacia en la final de Moscú, a excepción del central Samuel Umtiti, lesionado en una rodilla. Hasta el momento no había hablado sobre la presencia de Varane, quien se había lesionado en el partido frente a Islandia.

En su puesto jugará normalmente el parisino Presnel Kimpembe, a pesar de su decepcionante actuación el jueves contra Islandia, en el amistoso disputado en Guingamp (2-2).

El reto para los 'Bleus' es distanciarse en la primera plaza del grupo 1, antes del desplazamiento a Rotterdam (Holanda) a mediados de noviembre para desafiar a Holanda, segundo en la tabla y principal rival de Francia en la carrera por la primera plaza, que conduce a la fase final de la Liga de Naciones, en junio.

Así llega Alemania para medirse ante Francia

Alemania , por su parte, vive su peor crisis de los últimos años. El equipo viene de perder 3-0 ante Holanda el sábado y parece que Joachim Low y su tropa no han digerido la eliminación en la primera ronda del Mundial de Rusia, cuatro años después de ganar el título en Brasil.

El seleccionador de la 'Mannschaft', en el centro de la tormenta tras su quinta derrota del año, no podrá contar con Jerome Boateng, lesionado en un muslo en Ámsterdam.

En la ida, en su primer partido como campeona del mundo, Francia empató sin goles en Múnich en un partido en el que brilló el arquero debutante Alphonse Areola, titular por la ausencia del capitán Hugo Lloris y de Steve Mandanda.

Francia vs. Alemania: horarios en el mundo

- 13:45 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1)

- 14:45 horas Venezuela, Bolivia

- 15:45 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay

- 19:45 horas en el Reino Unido

- 20:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

"No habíamos tenido muchas vacaciones, no estábamos en el mejor momento físico. Ahora todos estamos al máximo, a nuestro mejor nivel y jugaremos ante nuestro público, con el apoyo de todos los franceses", declaró el defensa del Atlético de Madrid, Lucas Hernández en la previa del Francia vs. Alemania.

"Es una ocasión para reafirmar nuestro estatuto de campeones del mundo", añadió el centrocampista N'Golo Kanté, que normalmente regresará al once tras descansar frente a Islandia.

Deschamps, que ya vivió una situación similar —bajón de tensión tras alcanzar la cumbre— cuando se proclamó campeón mundial como jugador en 1998, ha multiplicado los mensajes de preocupación.

"Es duro cuando se toca el séptimo cielo, pero cuando se es profesional, hay que estar preparado para cada actuación", dijo Alain Boghossian, también campeón del mundo hace 20 años.

El Francia-Alemania en el Stade de France traerá a la memoria el doloroso recuerdo del 13 de noviembre de 2015, cuando una ola de atentados terroristas dejaron en París 130 muertos, dos de ellos junto al recinto deportivo, mientras se disputaba un amistoso entre ambas selecciones.

