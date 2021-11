Lionel Messi, actual futbolista del PSG, arribó a la gala del Balón de Oro 2021 poco después de las 2:00 p.m. (hora peruana), que en esta edición tendrá lugar en el Théâtre du Châtel de París. El rosarino llegó acompañado de su esposa, Antonella Rocuzzo, y sus menores hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El look para esta ocasión causó el asombro de la prensa: un saco con brillos. Sus herederos vistieron de la misma forma.

Es necesario mencionar que el rosarino parte como favorito para ganar el galardón este lunes y no deja de sorprender que entre sus principales rivales no figure el luso Cristiano Ronaldo. Asimismo, el ‘30′ del París Saint-Germaín solo ha faltado en el podio del premio en una ocasión en las ultimas once ediciones, incluida la última celebra, en 2019.

A sus 34 años de edad, el reciente fichaje del cuadro parisino tiene argumentos de peso para agrandar aún más su leyenda con el premio que entrega la revista ‘Frace Football’: su victoria en la Copa América con Argentina, Copa del Rey con el Barcelona y su condición de máximo goleador de la liga española en la temporada pasada.

El suspenso se romperá en la noche de este lunes que, en una ceremonia glamurosa en el Teatro Chtelet, desfilará la flor y la nata del fútbol. Eso sí, en esta edición }no solo se conocerá al mejor futbolista del año, sino también a la Mejor Futbolista, Mejor Portero y al Mejor Sub-21.

Balón de Oro 2021: la previa

Robert Lewandowski, Karim Benzema o el eterno Cristiano Ronaldo: numerosas estrellas, con Leo Messi a la cabeza en busca de su séptimo Balón de Oro, aspiran a conquistar el preciado galardón.

A sus 34 años, Messi no cuajó un gran año con el FC Barcelona, y sus inicios en el PSG no han sido pletóricos, pero al fin guio a Argentina a su primer gran título bajo su reinado, la Copa América, conquistada en casa de su gran rival Brasil.

Aparte de Leo, Lewandowski es el otro gran favorito en la votación de los 180 miembros de jurado, un periodista por país (la votación terminó el 24 de octubre).





