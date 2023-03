La noticia que todos los hinchas del PSG querían evitar en la previa del partido ante Bayern Munich por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se confirmó el último lunes. Neymar se someterá a una intervención para corregir sus problemas en el tobillo (sufrió un esguince en los ligamentos en esa zona el pasado 20 de febrero) y se perderá lo que resta de temporada.

Sin embargo, en París no todos están tristes por el caso del brasiñeño. El ex internacional francés Christophe Dugarry cree, de hecho, que la ausencia del extremo va a beneficiar a los de Galtier, a los que ve más fuertes sin él de cara al partido ante los ‘bávaros’.

“Me alegro por el PSG de que Neymar esté lesionado. Creo que esta es una oportunidad increíble para Galtier. El equipo está mucho más equilibrado con cinco defensas y Mbappé y Messi arriba”, ha dicho Dugarry, campeón mundial con Francia en 1998, a ‘RMC Sport’. Y añade: “No puedo verle más, no puedo soportarle más. No soporto sus regates y esa actitud. ¡No quiero verle más en el campo, ¡estoy cansado!”.

Asimismo, Dugarry sí considera que el PSG tendría un problema si Mbappé o Leo se lesionan. “Hugo Ekitiké ha demostrado que aún no está al nivel deseado y los demás atacantes también son mediocres”.

¿Cómo jugará PSG sin Neymar ante Bayern?

Nadie en el PSG cuestiona el potencial de Neymar, incluso sin estar en plenitud física. Christophe Galtier, el técnico, barajó la idea de darle minutos en la vuelta de los octavos de final contra el Bayern, este miércoles, hasta que los médicos le persuadieron de que no tenía sentido arriesgar una lesión irreversible.

La baja de Neymar obliga al técnico a un replanteamiento táctico. El 3-5-2 que desplegó ante el Nantes en el último partido de Ligue 1, con Messi y Mbappé en punta, alumbra un modelo más pensado para contragolpear que para dominar.

Las malas noticias se acumulan para el club parisino, que no podrá contar con uno de sus jugadores estrella en el resto de la temporada. Este miércoles, el PSG visita al Bayern de Múnich para la vuelta de los octavos de final de la Champions League. La lesión de Neymar se une también a la noticia de la supuesta implicación de Achraf Hakimi en una violación, por la que fue imputado el pasado viernes.

