Tras siete largos años enfrentados en los tribunales, Mathieu Valbuena vuelve a referirse a Karim Benzema en el apartado estrictamente deportivo. Recientemente, el jugador del Real Madrid decidió no apelar la decisión que le condenaba a un año de prisión y una multa de 75.000 euros de multa, dando por finalizado el extenso juicio, y propiciando, incluso, que el futbolista del Olympiakos llene de elogios a su excompañero de la selección francesa.

En entrevista con el excentrocampista del PSG Jerôme Rothen en ‘RMC’, Valbuena ha hecho campaña para Benzema y el Balón de Oro, para el cual el del Madrid es máximo favorito.

“No sería honesto decir que no merece el Balón de Oro. Sí, se lo merece. Puedo hablar objetivamente a nivel deportivo y lo hago de buena gana, alegre. No hay ningún problema”, señaló este martes el futbolista de 37 años.

Volviendo al caso judicial, el cual ya llegó a su fin, el futbolista galo señaló que no guarda rencor contra Benzema. “El hecho de renunciar a esa apelación significa muchas cosas en mi opinión, después cada uno podrá pensar lo que quiera. Para mí lo más importante es poder seguir adelante, porque siete años no es nada”, respondió.

Ya en cuanto a su futuro como futbolista, Valbuena reveló que tiene un acuerdo para renovar con Olympiakos. “Solamente tenemos que firmar los papeles. Si todo va bien, seguiré allí. Estoy feliz en el club y en el país”, finalizó.

Los argumentos de Benzema para el Balón de Oro

El delantero del Real Madrid ha completado una temporada brillante, en la que sumó 44 goles en 46 partidos, acompañados de 15 asistencias. Además, están los títulos que consiguió con el club ‘blanco’: Liga española, Supercopa de España y, sobre todo, la Champions League.

Así las cosas, y con el Mundial aún en noviembre (el galardón se entregará el 17 de octubre en París), todo apunta a que Benzema será el gran vencedor y se llevará el premio a mejorn futbolista del mundo.





