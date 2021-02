Por el momento lo único que tiene fijo es que no continuará en el Bayern Munich, pero su destino aún es una total incógnita y no por falta de pretendientes, todo lo contrario, tiene hasta tres equipos ‘top’ detrás de su fichaje, que guarda como plus que será a coste cero. David Alaba sigue decidiéndose entre el Real Madrid, Barcelona, y ahora también tendrá que hacerlo con el PSG en la cola de espera.

De acuerdo a información de ‘RMC Sport’, el conjunto parisino está atento a la situación de un jugador que puede ser una de las bombas del próximo mercado.

Y explica que el propio Al-Khelaïfi ya ha entablado negociaciones con el entorno del jugador, aunque su prioridad sigue siendo la de jugar en el fútbol español.

El citado medio añade que el director deportivo del PSG, Leonardo, sostendrá una reunión con el agente de Alaba en los próximos días para conocer de primera mano las exigencias y condiciones del austriaco.

Lo que pide Alaba

De acuerdo al diario ‘Bild’, la contratación del defensor no será barata, aunque de alguna forma se compensará con su llegada como agente libre.

Según la citada fuente, Alaba exige al equipo que quiera contar con él un contrato de cinco temporadas y el salario de 22 millones de euros por cada una de ellas.

Es decir, el futbolista de 28 años, quien tiene la capacidad de desenvolverse como central, lateral izquierdo y volante defensivo, se embolsaría 110 ‘kilos’ en su nueva aventura.

