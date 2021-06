Se quitó la presión. Hace unos días, José Mourinho aprovechó su columna del diario ‘The Sun’ para analizar a todos los participantes de la Eurocopa. En esta misma, mencionó que España no es su favorita, y colocó a la Selección de Francia como su candidata al título, porque cuenta con jugadores importantes que la hacen imparable, siendo el caso de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y N’Golo Kanté, entre otros futbolistas.

Está claro que a ningún seleccionador le agrada acudir a un gran torneo como ‘favorito’, pues esto aumenta la tensión en el vestuario. Didier Deschamps, con su gran sentido del humor, decidió responder al mensaje del estratega de la Roma. “José, yo pensé lo mismo de su Tottenham, pero no salió como estaba planeado”, declaró en una entrevista para Telefoot.

El análisis del técnico portugués generó sorpresas en Europa. Este mismo mencionó que la Selección de Francia cuenta con una gran ventaja y que “con Mbappé es muy difícil no ganar”. Además, se dio tiempo para halagar a la plantilla que tiene Deschamps, y aseguró que se “podría formar un equipo A, un equipo B y un equipo C, porque en este momento tienen un número increíble de jugadores top”.

Este favoritismo no le gustó a Deschamps, pues estas serían arma de doble filo, que dejan entrever que, si no ganan el torneo, sería un fracaso. “Deschamps simplemente sabe lo que quiere. Todo jugador tiene que respetarlo porque si no, no está. Cuando tienes esta disciplina y cuando cada jugador hace lo que quiere el entrenador, el equipo se vuelve muy, muy fuerte. No veo ninguna debilidad. Si tuviera que decir un equipo para ganar, sería este, porque el grupo de jugadores es fantástico. Tienen que ganar la Eurocopa. Si no, será una Euro fallida”, mencionó ‘Mou’ en su columna.

No ve a España como finalista

El DT de la Roma aseguró que la selección española no será finalista de la Eurocopa. “Se arriesgan. Hacen el campo muy grande y ancho cuando no tienen el balón y son frágiles cuando pierden la posesión. Pueden vencer a cualquiera, pero no los veo jugando en la final”, aseguró.

Eso sí, ‘Mou’ halagó el trabajo de la Selección de Alemania, y afirmó que siempre están “en el momento de la verdad”, lo cual la hace competitiva en cualquier certamen.





