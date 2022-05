A rey muerto, rey puesto. El lunes fue el último partido en Turín de Paulo Dybala con la Juventus, cerrando así una historia de siete temporadas como bianconeri. Si bien su huella es imborrable para los ‘Tifosi’, el club italiano ya tiene listo al que será su reemplazo, al menos por los dos próximos cursos. Y no es otro que el también argentino Ángel Di María, quien termina contrato con el PSG el 30 de junio y no renovará.

De acuerdo a información de ‘La Stampa’ y de ‘Goal’, el ‘Fideo’ y la Juventus han llegado ya a un principio de acuerdo. El cuadro turinés ha ofrecido un contrato de dos temporadas a razón de 7,5 millones de euros. Cifra cuantiosa para un jugador de 34 años y que en la última temporada no ha podido rendir a su máximo nivel.

Eclipsado por Messi, Neymar y Mbappé, el extremo argentino, máximo asistidor de la historia del PSG, se despedirá del club parisino tras siete años, en los que ganó cinco Ligas francesas, cinco Copas de Francia, cuatro Copas de la Liga de Francia y cinco Supercopas de Francia.

Ángel Di María le costó 60 millones de euros al PSG en la temporada 2015 y ahora, tras no renovar el vínculo, se irá con el pase en su poder, dejándole cero euros al club francés.

El gran objetivo del rosarino es llegar en plena forma al Mundial de Qatar 2022, su última Copa del Mundo. “¿Mi futuro? No lo sé. Mi idea es jugar un año más en Europa para abordar de la mejor manera el Mundial. No sé si el Paris Saint Germain quiere que me quede. Si no, tendré que mirar mis posibilidades en Europa”, había dicho hace unas semanas el ‘Fideo’.

La Juventus sería el sexto equipo en la carrera de Di María. Además de vestir la camiseta del París Sait-Germain, el argentino pasó por el Manchester United, Real Madrid, Benfica y Rosario Central.





