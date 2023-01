Didier Deschamps renovó su contrato con Francia con miras al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. La extensión del contrato ocurrió después dolorosa derrota en la final del Mundial Qatar 2022 ante la Argentina de Lionel Messi, resultado que trajo con muchas consecuencias la Selección de Francia, por lo que el técnico sorprendió al hablar del tema y criticó públicamente a algunos futbolistas.

“No estuvimos a la altura”, manifestó Deschamps en la conferencia de prensa donde se anunció su continuidad en el cargo: “No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así”, explicó el entrenador campeón del Mundial de Rusia 2018.

También destacó su equipo no llegó de la mejor manera físicamente a la definición “Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos... Y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial. Es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor. No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora”, agregó

A su vez, también destacó el ímpetu de sus dirigidos sobre el final del segundo tiempo para forzar el tiempo extra y luego la definición por penales. “Remontamos de la nada, pero hicimos lo que teníamos que hacer porque ellos también tenían el defecto de tener finales mucho más difíciles. Les presionamos hasta que estuvimos muy, muy cerca, pero no olvido la parte en la que no hubo juego”.

¿Hasta cuándo firmó nuevo contrato Deschamps?

En un comunicado, la FFF y su presidente, Noël Le Graët, se mostraron contentos por anunciar la extensión del contrato con Deschamps, que lleva en el puesto desde el 9 de julio de 2012. Sobre todo, destacaron su acción “excepcional” al frente de la selección, con 89 victorias, 28 empates y 22 derrotas en los 139 partidos disputados, con 279 goles a favor y 119 en contra.

Por lo que se refiere a títulos, con Deschamps al mando del banquillo Francia logró el Mundial de 2018, la Liga de Naciones de 2021 y llegó a la final tanto en la Eurocopa de 2016 como en el Mundial de Qatar el año pasado.

Deschamps, que tiene 54 años, quería por su parte poder estar a las riendas de la selección hasta el Mundial de 2026 en Norteamérica, que es lo que ha conseguido.

