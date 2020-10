Punto y final. Hasta hace unos meses jugador del París Saint-Germain, finalmente Edinson Cavani decidió su futuro. El histórico delantero uruguayo que tantas glorias le dio a los parisinos con sus goles se convertirá en nuevo jugador del Manchester United en las próximas horas. Su fichaje está hecho. No obstante, tenía un pendiente con sus hinchas: despedirse.

Y así lo hizo. A través de sus redes sociales en Twitter y Facebook, Cavani se dejó ver agradecido por todo el cariño que recibió desde su arribo al PSG hace siete temporadas. Con 200 goles en su haber en 301 partidos oficiales con la camiseta de los parisinos, el uruguayo dijo adiós y reconoció que su demora se debió a que quiso evitar ''atmósfera más negativa''.

“Hola Paris, hola a todos, estoy aquí para dar las gracias. Después de un tiempo, sí, es verdad. A veces es bueno dejar pasar un poco de tiempo. Hace que las cosas estén más tranquilas, la cabeza está más tranquila”, empezó diciendo en su comunicado, agregando que ''prefirió esperar hablar después de un tiempo'' pues no era el momento de hacerlo luego de que el PSG perdiera la final de Champions ante el Bayern Munich.

Las semanas pasaron y, si bien es cierto que todos sabían que el futuro de Cavani estaba lejos del PSG, habían algunos que creyeron que la renovación podría llegar en cualquier momento luego de tantos entredichos con la directiva. Sin embargo, esto nunca pasó. El delantero ‘charrúa’ dio las gracias a sus fans, y a sus 33 años volverá a cambiar de aires.

“Estoy aquí para agradecer a todos. Agradecer a los fans, que me han dado su amor, lentamente, a lo largo del tiempo. Es un amor que ha crecido con el tiempo, pero es importante para mí. Me hace muy feliz y por eso todos los momentos que hemos pasado juntos, los buenos y los no tan buenos, se van a quedar”, expresó ‘El Matador’.

Finalmente, Cavani cerró su discurso con un sentido mensaje que seguramente emocionó a más de uno: “Gracias, muchas gracias a todas las personas que trabajan en París, que han hecho cosas con cariño para mí. Todo se va a quedar en mi cabeza y en mi corazón. La vida continuará. Así es el fútbol, así es la vida a veces. Ya está. Ya está. Gracias de nuevo. Estuve muy orgulloso de defender estos colores durante los siete años. Gracias a los fans, a todos en París, los abrazo a todos”, sentenció.

