Paul Pogba asistió entusiasmado al llamado de la selección francesa con miras a la jornada doble de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el buen ánimo se esfumó por completo durante una acción que parece simple a vista de los espectadores. El volante ensayó un disparo a la portería y sintió una molestia, que genera la preocupación de todo el Manchester United, así como de Francia.

De acuerdo con unas imágenes capturadas por el medio local RMC Sport, el mediocampista remató al arco y apenas impactó con el balón soltó un grito de dolor, que se escuchó en todo el centro de entrenamiento. También se tomó la pierna derecha, la afectada, según el parte médico. El jugador permaneció sobre el césped, lamentando su suerte, para luego ser enviado al interior de la concentración.

Más tarde, el actual campeón del mundo difundió un comunicado para confirmar que Pogba quedó descartado para los encuentros contra Kazajistán (sábado 13) y Finlandia (miércoles 17), correspondiente a las Clasificatorias rumbo a la siguiente Copa del Mundo. El parte detalla que el centrocampista sufrió de una lesión en el cuádriceps del muslo derecho.

Paul Pogba abandonó el entrenamiento de Francia. (Foto: AFP)

El informe de ‘Les Bleus’ no indicó el tiempo de baja para el futbolista de 28 años. No obstante, el reporte del periódico L’Equipe señala que el hombre de Manchester United estará fuera de los campos por dos meses. Vale decir, el ex Juventus, con suerte, puede volver al ruedo iniciando el 2022.

La ausencia por ocho semanas afectada al conjunto liderado por Didier Deschamps, que todavía no asegura presencia en Qatar 2022. A esta fecha llega en la cima con 12 puntos, seguido por Ucrania -el rival directo- con nueve unidades, luego vienen Finlandia con ocho, Bosnia y Herzegovina con siete y Kazajistán con tres, ya sin chances.

La lesión de Pogba representa un duro golpe y tremendo dolor de cabeza a los ‘Red Devils’. Actualmente, el equipo inglés atraviesa por una crisis bajo el mando del entrenador Ole Gunnar Solskjaer. Con el noruego, el United se ubica en la sexta casilla de la Premier League y el pasado fin de semana perdió el derbi contra el City.

Del mismo modo, Manchester aún no confirma su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones, pese a liderar el grupo F con siete puntos. En esa zona, Villarreal también tiene siete y aparece con opciones Atalanta y cierra Young Boys con tres. Sin Pogba, los ‘Diablos Rojos’ disputarán dos juegos más en esta instancia por la ‘Orejona’.





