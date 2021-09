Luego de la sorpresiva eliminación de la selección de Francia ante Suiza en los octavos de final de la pasada Eurocopa, medios galos informaron sobre una acalorada discusión entre la madre de Adrien Rabiot, Veronique, y las familias de Kylian Mbappé y Paul Pogba el 28 de junio en las gradas del estadio de Burcarest. El episodio de la disputa dio la vuelta en Francia y fue considerado un reflejo del ambiente enrarecido que vivió la campeona del mundo en título en una Copa de Europa considerada un rotundo fracaso.

Según la prensa francesa, Veronique reprochó a los allegados de Pogba que el jugador perdiese el balón que dio origen al empate a tres de los suizos, en el minuto 90. La progenitora de Rabiot, que tiene fama de implacable en la gestión de la carrera de su hijo Adrien, también echó en cara a los Mbappé el fallo del delantero en el penalti decisivo de la tanda que condenó a Francia.

Consultado sobre el tema, el volante de la Juventus negó rotundamente la discusión entre su madre y las familias de sus compañeros en la selección francesa. Para el exjugador del PSG, es preferible no seguir hablando del tema.

“Me sorprendió escuchar todo eso (...) He hablado con ella (Veronique) y la creo cuando me dice que no pasó nada. Imágenes acaloradas son normales. ¿Quién sabe lo que ha dicho cada uno?”, dijo Adrien, en una entrevista publicada este domingo en el programa Telefoot de TF1.

“Nunca he hablado ni con Mbappé, ni con Pogba, no había nada ni de mi lado, ni por el de ellos. Por eso no era necesario hablar de nada”, concluyó Rabiot.

El medio bianconero fue convocado a última hora por Didier Deschamps para los encuentros clasificatorios para Catar 2022 -Bosnia (1-1), Ucrania (1-1) y Finlandia (se disputa el 7 de septiembre)- debido a las bajas por lesión de N’Golo Kanté y Corentin Tolisso.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR