PSG y Brest juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 27 de la Ligue 1 en Francia. El choque se disputará este sábado 11 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Francis-Le Blé. Los parisinos quieren recuperarse luego del tropiezo en Champions League que los dejó afuera del torneo. La visita busca escalar posiciones para no complicarse con la zona de descenso. El choque será visto en la señal de ESPN y STAR Plus para toda Latinoamérica. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

PSG vs. Brest: probables alineaciones

PSG: Donnarumma, Pereira, Ramos, Marquinhos, Fabián, Vitinha, Mukiele, Mendes, Messi, Mbappé y Ekitike.

Brest: Bizot, Fadiga, Dari, Brassier, Duverne, Lees Melou, Honorat, Magnetti, Belkebla, Le Douaron y Mounie.

