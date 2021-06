Raphael Varane habló este miércoles del supuesto mordisco del defensor alemán Antonio Rüdiger en la espalda del francés Paul Pogba en partido de la Eurocopa. En unas imágenes que están dando la vuelta al mundo, Antonio Rüdiger pone la boca y hace un gesto de morder en la espalda de Paul Pogba en el final del primer tiempo del Francia-Alemania en Múnich. El incidente fue confirmado en la noche del martes por el propio volante del Manchester United.

Varane abordó el suceso en conferencia de prensa, también con dosis de humor. “Lo cierto es que ver a Paul anoche fue un regalo, una delicia, de ahí a morder, se ha pasado un poco”, señaló entre risas el defensor del Real Madrid, pieza esencial en la victoria ante los alemanes por 1-0.

“En el terreno de juego había muchas ganas, creo que Paul podría haberse tirado al suelo, pero él no es así. Después del partido han hablado y no hay nada demás. Se le podría haber sancionado por esa acción, pero no fue el caso. Vamos a mirar hacia adelante”, señaló Varane.

Antonio Rudiger mordió a Paul Pogba en la espalda en el Francia vs. Alemania. (Fuente: DirecTV)

Rüdiger lo niega todo

“Obviamente, no tengo el derecho de ir así con la boca contra su espalda”, declaró el futbolista del Chelsea, en una reacción difundida este miércoles por su agente. El atacante del Manchester United pegó un gran grito, pero el árbitro no cobró absolutamente nada. De inmediato, Paul se aproximó a él reclamarle y exigirle que lo amoneste. No le hicieron caso.

“Tras el pitazo final, hemos hablado muy amistosamente con Paul”, añadió el reciente ganador de la Champions League. “Y tanto conmigo como después en la entrevista, confirmó que no fue un mordisco, como algunos habían pensado al principio”.

El alemán de 28 años no espera ser sancionado a posteriori. El árbitro español del partido, Carlos del Cerro Grande, no tomó medidas en el momento. “Me dijo que me habría sancionado en caso de haber pensado que era una falta”, precisó Rüdiger.





