Las vueltas de la vida, son las mismas que las del fútbol. Hoy el FC Barcelona busca fichar defensas, pues la apuesta de Eric Garcia no le está funcionando y Piqué necesita ya relevo. Sin embargo, en el Camp Nou siempre contaron con un central de categoría, pero al que nunca voltearon a ver y hoy es figura en Francia, en donde viene de destacar nada menos que ante el ‘galáctico’ PSG de Lionel Messi y Mbappé, a quien lo tuvo ‘loco’. Jean-Clair Todibo está jugando su propia revancha.

El defensor central fue uno de los puntos altos del Niza en el empate sin goles que el cuadro de ‘Las Águilas’ le arrancó a los parisinos en el mismo Parque de los Príncipes. El jugador de 21 años fue una muralla y le ganó el mano a mano a Mbappé.

“El hecho de que un jugador me encare y que yo también lo desafíe si recupero el balón es algo que me motiva bastante”, había dicho en la previa Todibo, aunque refiriéndose al duelo que, a priori, iba a sostener con su excompañero Lionel Messi. Aunque al final el pulso fue con ‘Kikki’.

Todibo está completando un espectacular inicio de temporada con el Niza, en donde ha sido titular en 15 de 16 jornadas de la Ligue 1. Según una reciente clasificación de SofaScore, el exazulgrana era el segundo mejor jugador Sub-21 de la Ligue 1 una vez disputadas las 13 primeras jornadas.

Todibo llegó al Barcelona en el 2019 procedente del Toulouse, pero solo un año después terminó cedido entre el Shalke 04, Benfica y Niza, club que finalmente se hizo de su carta pase por 8,5 millones de euros fijos, que podrían ser hasta 15,5 si se consolidan los 7 en variables.

En su momento, y luego ya de salir del Camp Nou, el defensor valoró su paso por la Ciudad Condal, y tuvo duras palabras, dejando claro que se sentía incómodo con la camiseta azulgrana. “Ir al Barça y no jugar es una mierd*. No ayudé al equipo, gané una Liga, pero es falso en realidad. ¡Jugué cuando habíamos ganado el título! Prefiero ponerme la camiseta del Sedan y jugar que ir a Barcelona y no jugar. Además, tienes menos críticas”, señaló.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.