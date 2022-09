El diario español El Mundo ha revelado esta semana los grandes secretos contractuales del FC Barcelona con sus jugadores y exjugadores. Primero Lionel Messi, luego Gerard Piqué y ahora Neymar. Sí, el citado medio publica este sábado el motivo real por el que el delantero brasileño dejó la disciplina azulgrana, en el mercado de fichajes de verano de 2017, para recalar en las filas del PSG por 222 millones de euros. Se trata de un correo en el que un exdirectivo del cuadro azulgrana narra con lujo de detalles cómo fueron las conversaciones con el futbolista y el padre-representante de este.

“Hoy he estado, de acuerdo con Óscar [Grau], en casa de Ney Pai para tantear la situación. Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club”, escribe en un correo Raúl Sanllehí, otrora director de fútbol del FC Barcelona.

“Me llamarán ingenuo o iluso pero no me preocupa. Yo he estado horas y horas con este hombre y creo que lo conozco lo suficiente como para saber cuándo va de farol y cuándo dice la verdad”. “En este caso tengo el convencimiento absoluto, me lo ha demostrado, de que estaba de nuestro lado”, detalla Sanllehí.

Durante las conversaciones que mantuvo con el padre de Neymar, según indicó, “nunca ha hablado de pedir más dinero, en repetidas ocasiones me ha pedido ayuda y que hable personalmente con su hijo”, detalla, algo que “en las cinco negociaciones anteriores, nunca me dejó solo con él”.

“Les conté a todos por separado que el problema en este caso era la cabeza del jugador. El chico está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable. Así que equivocadamente ha pensado que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas (cuando realmente lo que debe hacer es afrontarlos y no marcharse).

Lo he hablado directamente con él, repetidamente, le he hecho llorar más de una vez, y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido”, continúa el relato de Sanllehí. “Los compañeros de equipo han estado sensacionales, apoyándolo hasta el final (pero al final se han acabado hartando, como yo, como todos nosotros)”, admitió con resignación.

Al tema personal de Neymar se le añadió la desconfianza del padre. “He estado volcado con el padre durante las últimas semanas. He hablado horas y horas. Les aseguro que estaba con nosotros, hasta los últimos dos o tres días, cuando muy equivocada e injustamente, se ha sentido traicionado cuando el día antes del partido de Miami ha salido publicado el tema del signing bonus pendiente”, comentó.

“Él interpretó que el club lo había filtrado para presionarlo (e incluso se lo ha tomado como una amenaza). Y aquí es cuando lo empezamos a perder... Evidentemente yo he defendido que en ningún caso había sido filtrado por nosotros, pero él me dijo que es como el pedo en el ascensor en el que vas sólo con otra persona. Se lo ha tirado el otro. No falla”, detalló.

“En fin, que a partir de esa filtración este hombre ha comenzado a convencerse de que no es adecuado intentar que su hijo se quede («no me fío de ustedes, me engañaron repetidamente: desde que Sandro [Rosell] me abandonó y tiró a los caballos, pasando por la promesa de Barto por no pactar con el fisco y hasta el recochineo con la oficina de Sao Paulo y ahora esta filtración del signing bonus)”, detalló.

“Me ha dicho que si no cobra hoy el pago (del signing bonus), tendrá argumentos legales para resolver el contrato. Entonces no veréis los 222 millones y ya veremos, como jugador libre, dónde juega a partir de ahora”, sostiene que le espetó el agente y padre del internacional brasileño.





