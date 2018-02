No basta con Neymar. El brasileño quiere irse del PSG y Al Khelaifi hará todo lo posible para que ‘Ney’ no se marche de París. No obstante, para persuadirlo, el jeque árabe ya tiene en mente a dos jugadores del Barcelona de cara a la próxima temporada: Luis Suárez y Samuel Umtiti. Con una posible salida de Cavani del equipo para la próxima temporada, los parisinos no verían con malos ojos apostar todo por ‘El Pistolero’, con quien Neymar mantiene una relación y haría que medite la posibilidad de no irse la próxima temporada al Real Madrid.



El tema de Luis Suárez sería su sueldo y la posibilidad de que el PSG pueda pagarle lo deseado por el uruguayo. Como se sabe, el ‘Fair Play Financiero’ asoma en la institución francesa, luego del fichaje de Neymar y Mbappé. ¿Podrá con Suárez? Difícil saberlo. El caso de Umtiti es un poco más simple. El francés aún no

renueva con el Barcelona y su cláusula de rescisión es tentadora para ellos como para muchos equipos en Europa que lo pretenden.



En otras noticias del PSG , Unai Emery indicó que Neymar festejará su 26to cumpleaños el lunes, invitando a todo el plantel del Paris Saint-Germain a su fiesta.



Y lo más seguro es que el astro brasileño estará exultante tras anotar su 18vo gol liguero, para que el líder PSG derrotase a domicilio 3-0 a Lille para conservar su ventaja de 11 puntos en la cima del campeonato francés.



Neymar anotó de tiro libre para el 2-0 y estuvo involucrado en el primer gol, cuando un pase suyo a Edinson Cavani terminó en los pies de Yuri Berchiche, que anotó su segundo gol de la temporada al filo del descanso.



Después de 24 fechas, Neymar está tres goles detrás del uruguayo, máximo anotador de la liga, y pisándole los talones. Así están las cosas.