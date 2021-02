El futuro de Memphis Depay sigue sin rumbo claro. En el Olympique de Lyon parece complicado que pueda quedarse, pero más lo es que se marche al FC Barcelona, que lo quiso y hasta llegó a un acuerdo con el club francés para ficharlo en el mercado de pases de inicio de temporada. Sin embargo, el cuadro azulgrana no contaba con la solvencia económica para hacerse cargo.

Así lo ha revelado nada menos que el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, quien contó que desde su lado ayudaron a que se concretara el traspaso de Depay, pero los problemas económicos del conjunto catalán lo impidieron.

“Para Memphis, es el final de una nueva aventura este año. Es un jugador de un gran talento y de clase mundial, y no tenemos a jugadores así en el equipo. Aporta muchas soluciones. Le ayudamos a irse al Barcelona, pero no fue económicamente posible. Por ahora, no es posible que renueve la próxima temporada, pero ¿por qué no?”, dijo el mandamás del Lyon.

Depay, con 26 años, acaba contrato a final de temporada y no tiene intenciones de renovar con Olympique de Lyon. Su club planea una venta con un precio rebajado para poder ingresar algo de dinero en enero y evitar que salga libre. L’Equipe, informó que el precio del delantero actualmente sería de 5 millones de euros.

Lo compararon con Benzema

A Memphis Depay se le preguntó hace algunos días sobre si puede ser comparado con el ‘9′ del Real Madrid. Su respuesta, no dejó lugar a dudas.

“Es una inspiración para mí. Un delantero top. Él marcó muchos goles aquí. Se marchó al Real Madrid cuando era muy joven y continuó marcando goles. No puedo comparar mis estadísticas con las suyas, porque no tiene sentido”, dijo.

En Francia llevan varias semanas insistiendo con que Benzema pretende retirarse en el Olympique de Lyon. Allí es considerado una estrella mundial y estarían encantados con el regreso del hijo pródigo.

