Una de las condiciones que puso Kylian Mbappé para renovar con el PSG fue que la dirección deportiva cierre fichajes de gran nivel para la próxima temporada. El delantero francés sabe que ya juega con extraordinarios futbolistas como Lionel Messi y Neymar, pero pidió un par de refuerzos más para convertir en invencible a su equipo. ‘Kiki’ decidió quedarse en el Parque de los Príncipes y ahora los jeques se alistan para cumplir su promesa y engreírlo con la llegada de Frenkie de Jong, volante del FC Barcelona.

Tal como apuntan este martes, los sitios Footmercato y Le Parisien, el campeón de la Ligue 1 está muy interesado en hacerse con los servicios del internacional con Países Bajos. Ya lo quiso cuando era jugador del Ajax, y brilló en la Champions League 2019, y vuelve a la carga por su pase años más tarde.

En el cuadro francés saben que De Jong no atraviesa por su mejor momento en el Barcelona, cuya directiva no descarta venderlo este año a pesar de que Xavi ya dijo que el neerlandés es pieza clave en su esquema. Eso sí, al tratarse de un jugador con todo un futuro por delante, no lo dejarán ir tan fácilmente.

Frenkie de Jong llegó al FC Barcelona a mediados de 2019 desde el Ajax de la Eredivisie. (Foto: Getty)

En Camp Nou tienen muy claro que Frenkie solo saldrá del Camp Nou si a las oficinas del presidente Joan Laporta llega una oferta de 100 millones de euros o superior, cantidad que en el Paris Saint-Germain están dispuestos a gastar con tal de dejar contento a Mbappé y que este no se arrepienta de haber dejado tirado al Real Madrid.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Frenkie de Jong, nacido el 12 de mayo de 1997, se encuentra valorizado en 70 millones de euros. El también exjugador del Ajax puede actuar también como mediocentro o pivote.

Conviene recordar que además del PSG, Manchester United y Manchester City han mostrado interés en el fichaje de De Jong. Ten Hag y Guardiola, entrenadores de los clubes de la Premier League, respectivamente, han pedido a sus directivas hacer un esfuerzo para contratar al neerlandés.





