PSG incorporó figuras de peso al plantel en el inicio de la temporada 2021-2022 con Lionel Messi, Sergio Ramos o Gianluigi Donnarumma. En ese aspecto, la dirección deportiva a cargo del director deportivo de la institución, Leonardo, cumplió, pero quedó en deuda con la otra parte de la tarea: vender futbolistas en la misma ventana de transferencias en el ‘Viejo Continente’. De hecho, el club contempló ingresar 180 millones de euros.

Sin embargo, la información del diario L’Equipe señaló que ‘Les Parisiens’ apenas recibieron nueve millones de euros en el último mercado, una cifra totalmente alejada de lo planificado. En ese sentido, los movimientos en la ventana que arrancará en enero será clave para que la institución no tenga problemas con el órgano que controla las finanzas en Francia.

Y es que antes de iniciar la presente campaña, en Paris Saint Germain estimaron perder unos 200 millones de euros y esa cantidad podía quedar compensada (no en su totalidad) con ingresos calculados en 180 millones. De no conseguir balancear las cuentas, Qatar Sports Investments debe inyectar capital, pero ello traería problemas con el control financiero.

Los ‘señalados’ en PSG

A pocos días para cerrar el año, el primero en marcharse del Parque de los Príncipes será Rafinha Alcántara. El mediocampista no goza de la continuidad esperada y hay un acuerdo preliminar para que salga cedido a Real Sociedad. Si bien es un préstamo sin opción de compra, los franceses se quitan de encima un salario elevado.

Otro de los que aparecen en esa lista es Layvin Kurzawa, por quien esperan obtener nueve millones. Aunque el lateral izquierdo no se moverá hasta cobrar la totalidad de su ficha (hasta 2024). El francés considera que no recibe un trato adecuado y, encima, no cuenta para Mauricio Pochettino, que no le llama ni cuando los titulares (Nuno Mendes y Juan Bernat) están lesionados.

De otro lado, Abdou Diallo y Thilo Kehrer cuestan 25 millones cada uno, según los cálculos de ‘Les Bleus’. No obstante, el valor de los jugadores, según las páginas especializadas, cayó desde que llegaron a Francia. Por ejemplo, Diallo es central, pero le usan de lateral y casi ni destaca; Kehrer fue señalado por desaparecer en los momentos más calientes.

Julian Draxler fue renovado hasta 2024 por petición expresa de Pochettino. No obstante, las lesiones y tener delante a Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar, le dejan sin opciones de jugar. El germano cobra 4.2 millones de euros al año y su valor en el mercado es de 20 ‘kilos’. Así que, si un club presenta una oferta por él, en PSG no pondrán muchas trabas.

El último caso tiene que ver con Mauro Icardi, comprado en 50 millones hace año y medio. No obstante, no destacó dentro del campo y estuvo más preocupado en asuntos personales. En tal sentido, la directiva espera ingresar 30 millones por el argentino, quien fue relacionado con Juventus. Aunque la negociación se enfrió porque Leonardo quiere a cambio a Arthur Melo y una cesión del ‘9′ con obligación de compra en junio.

