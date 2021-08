Lionel Messi fichó esta semana con el PSG e ilusiona a los fanáticos con ver el tan esperado tridente que podría conformar con Neymar y Kylian Mbappé. Sin embargo, según explican medios europeos, el último de ellos, no estaría del todo contento con su llegada, incluso, presionaría por su salida al Real Madrid en medio del mercado de fichajes de verano en el ‘Viejo Continente’.

‘La Gazzetta dello Sport’ reveló este jueves, por primera vez, cuál ha sido la reacción del francés luego de la llegada del argentino. El medio señala que no conoce las verdaderas razones, pero que contento no está. Este lunes anunciará si continúa o no en el equipo o partirá al Santiago Bernabéu.

‘ABC’ se sumó a los rumores de la salida del exMónaco e incluso reveló cómo sería su contrato. El delantero firmaría por seis temporadas, es decir, hasta el 2027, con un salario de 25 millones de euros netos por año y una prima por incorporación de 40 millones, como adelantó Marca.

Real Madrid planeaba esperar a que Kylian termine su contrato con el PSG para hacerse de él gratuitamente, pero las cosas cambiaron en los últimos días. Esos 40 millones de euros no suponen un gasto desmesurado por parte de Florentino Pérez y compañía por lo que apostarían por él.

Según el mencionado medio italiano, es una incógnita por qué le ha asentado mal la llegada de ‘Leo’. Algunos aseguran que siente que le quita el protagonismo que tenía en el vestuario ‘Bleu’, más allá del abrazo que se dio con el futbolista en los entrenamientos de la institución.

PSG es un club que siempre camina por el borde del abismo con el ‘Fair Play Financiero’. Tener en el mismo plante a futbolistas como Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar es un arduo trabajo, por ello, si alguno se tendría que ir sería el francés. El argentino acaba de llegar al club y el brasileño renovó hace un año su contrato.





