Real Madrid viene soñando por años con el fichaje de Kylian Mbappé. Para el presidente Florentino Pérez, el delantero francés es el ‘Galáctico’ que en el Santiago Bernabéu necesitan para devolverle la ilusión a la afición. Es por esa razón que los hinchas del club merengue se llevaron un gran susto al ver que el PSG anunciaba la renovación de Mbappé hasta el 2024, pero no la de ‘Kiki’, sino la de su hermano menor.

Se trata nada menos que de Ethan Mbappé, el familiar del ídolo del PSG que se ha asegurado tres temporadas como jugador del club de la capital de Francia. Al igual que ‘Donatello’, el menor de 15 años quiere emular la carrera de su hermano y está dando sus primeros pasos en la élite.

El anuncio de la renovación de Ethan Mbappé lo ha hecho el propio PSG a través de sus redes sociales. El hermano de Kylian aparece posando con una camiseta con el año 2024 y en otra imagen aparece Senny Mayalu, otras las joyas de en las canteras del subcampeón de la Ligue 1.

Ethan Mbappé arregló con el PSG hasta 2024. (Getty)

¿Y Kylian para cuándo?

A diferencia de su hermano menor, Mbappé ya no quiere seguir jugando en el PSG. De hecho, según periodista Daniel Riolo del medio RMC Sport, el campeón mundial en Rusia 2018 ya ha comunicado a la directiva parisina que quiere cambiar de aires en la próxima campaña.

“Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Y por eso Doha no quiere escucharle hablar”, desveló Riolo.

Enseguida, la fuente citada desveló todo el escenario que se armará en caso Kylian oficialice la noticia a los directivos. Enseguida, el cuadro de París tendrá que analizar alternativas en el mercado para intentar reemplazar a uno de los hombres claves para el proyecto que lidera el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

“Si Mbappé manifiesta esas ganas de irse, quiere decir que tiene que buscar un club y que después el PSG tiene que moverse para encontrarle un sustituto. Pero sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG”, manifestó Riolo durante la última emisión del espacio deportivo After Foot.





