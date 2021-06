No solo los familiares de los selecciones franceses tuvieron fuertes roces en lo que fue la eliminación de la campeona del mundo de la Eurocopa, los propios jugadores también, como era de esperarse. Y dos días después del ‘terremoto’ que significó caer ante Suiza en penales, sale a la luz la pelea que tuvieron Raphael Varane, Paul Pogba y Pavard en el vestuario.

Según información que ha revelado el periodista francés Tarrago Sebastien de ‘L’Équipe’, Varane fue el futbolista que comenzó una fuerte pelea en la selección.

El defensor central insultó a Pavard durante el encuentro por su mala defensa. El futbolista del Real Madrid acusaba al lateral derecho del Bayern Munich de cometer muchos errores defensivos.

Pavard, desde luego, no se quedó callado, pero respondió señalando a Pogba, a quien acusó de sus errores y dijo que el centrocampista no estaba realizando sus coberturas defensivas, lo que provocó que Varane buscase al del Manchester United.

Varane le trasladó a Pogba los señalamientos de Pavard sobre su responsabilidad en los goles suizos. Esto enfureció fuertemente a Pogba que fue tras el lateral derecho, a quien encaró desde un inicio.

Todos estos dimes y diretes provocó una fuerte discusión entre los tres jugadores, siempre según la citada fuente. Aunque finalmente no pasó a mayores y quedó en un ‘calentura’ propia del fracaso que supuso caer en octavos de final.

La situación de Deschamps

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, no contempla la destitución de Didier Deschamps. El directivo confirmó que hablará con el seleccionador, aunque dio a entender que su puesto no corre riesgo.

“No, creo que no. No hay que confundir las cosas, necesitamos hablar”, dijo en declaraciones a los medios un decepcionado Le Graët, respondiendo a preguntas de los periodistas sobre la continuidad de Deschamps.

“Le tengo mucho cariño (a Deschamps) y conozco las vicisitudes del fútbol, como todos vosotros”, agregó el dirigente que contrató en 2012 al técnico, quien tiene contrato con los ‘Bleus’ hasta finales de 2022, cuando acabe el Mundial de Qatar.

