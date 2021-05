Karim Benzema vive momentos de felicidad. El delantero del Real Madrid fue considerado el mejor jugador de Europa 2021, recibiendo el premio Onze D’Or. Asimismo, fue convocado por Deschamps para la Eurocopa y, adicional a ello, también recibió el galardón de la Asociación de Jugadores Franceses (UNFP) como el mejor futbolista francés - temporada 2020-21 - que juega en el extranjero.

Ante su galardón Onze D’Or, el jugador ‘blanco’ brindó una entrevista a ‘Onze Mondial’ donde habló sobre Mbappé, compañero de selección. “Es cierto que es un jugador joven, pero con mucho, mucho talento. Me gusta su forma de moverse y su forma de jugar al fútbol, me gusta. Ahora depende de nosotros que nos entendamos en el campo, pero no tengo ninguna duda al respecto”, aseguró Benzema.

Kylian Mbappé no ha renovado su contrato con el PSG, por lo que, su trato con los parisinos culminaría en el 2022. Real Madrid es uno de los equipos a los que podría llegar el delantero galo; de darse el caso, Mbappé no solo cruzaría caminos con Benzema en ‘Les Blues’, también lo haría en la delantera del conjunto blanco.

Benzema retornó a la Selección Francesa tras casi seis años de haber sido separado por temas disciplinarios. Sin embargo, es algo en lo que no piensa el delantero ‘blanco’; y, por el contrario, expresó su alegría.

“Estoy más que feliz. Es un orgullo, llevaba mucho tiempo esperando esto. Siempre he trabajado duro, nunca me he rendido, nunca me he dado por vencido. Al final es una recompensa. Estoy muy contento, estoy deseando estar allí, entrenar y empezar los partidos. Es un equipo con tanto talento, con tantos jugadores, que yo también quiero jugar en este equipo”, aseguró el ‘Gato’.

Con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Karim Benzema tomo la posta como el goleador de los blancos. “Durante tres años he ido subiendo y subiendo. No me gusta decir ‘soy mejor que él o ella’, pero en cualquier caso, intento dar todo lo que puedo en cada partido e inventar cosas nuevas en el campo. En un club como el Madrid, eso es muy importante para mí”, sentenció el francés.





