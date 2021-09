La carrera de Samir Nasri parecía tener un exitoso desenlace, pero las cosas no marcharon de la mejor manera durante el último tiempo. El deportista quedó libre tras su paso por Anderlecht y, a sus 34 años, anunció públicamente este domingo que tomó la decisión de retirarse de la actividad.

En una entrevista para JDD, el exjugador del Arsenal reveló la noticia y explicó que una de las razones que provocó su prematura retirada fue el castigo que recibió desde la FIFA en 2018, por quebrantar las normas de dopaje. “La suspensión fue un episodio que me dolió mucho y cambió por completo mi relación con el fútbol”, confesó.

“Descubrí que, más que injusto, no había consumido ningún producto de dopaje. Fue solo una inyección de vitaminas porque estaba enfermo”, relató Samir Nasri. Recordemos que el caso surgió luego de un tratamiento que recibió en Estados Unidos, cuando era parte de las filas del Sevilla.

A pesar de aquel problema y algunos otros incidentes con su conducta, Samir Nasri supo cosechar títulos importantes en su carrera, en específico durante su estadía en Manchester City. Entre el 2011 y 2016 logró ganar la Premier League en dos ocasiones, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

En cuanto a su paso por la selección de Francia, fue el centro de la polémica en el 2014. A pesar de tener solo 27 años, Nasri anunció que no volvería a jugar: “no me siento feliz, porque cuando voy, siempre se presentan problemas”. Desde aquel momento, nunca volvió a ser considerado.

¿En qué equipos jugó Samir Nasri?

La primera experiencia de Samir Nasri en el fútbol profesional fue con la camiseta del Olympique Marsella de su país, donde empezó a brillar de gran forma y dio el salto al Arsenal de Inglaterra (2008). Ya con la camiseta ‘Gunner’, el volante vivió sus mejores tres años de su carrera antes de partir al Manchester City.

El traspaso fue muy sonado y el futbolista tuvo gran continuidad en sus tres primeros años, aunque tal vez su rendimiento no era tan brillante. Finalmente, en el 2016 llegó al Sevilla de España, ganó regularidad, pero solo por un año y así transitó en el último tiempo: Antalyaspor de Turquía (2017), West Ham inglés (2018) y Anderlecht de Béglica (2019-20).

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.