Duelo de alto voltaje. Francia vs. Dinamarca (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) se ven las caras este domingo por el Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League. El partido se disputará en el Parken Stadium desde la 1:45 p. m. (hora peruana) con la transmisión oficial de ESPN, Star+, Sky HD, ViX, TF1 y FOX Sports. Recuerda que puedes seguir las incidencias, goles, mejores jugadas y minuto a minuto aquí, en Depor.com. El árbitro rumano István Kovács será el encargado de impartir justicia

Después de haberse impuesto el jueves a Austria 2-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé, los ‘Bleus’ han alejado el fantasma del descenso a la Liga B, segunda división de la competición, escalando a la tercera posición con 5 puntos, uno más que los austríacos, con 4.





¿En qué canal ver partido Francia vs. Dinamarca?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: ViX, Fubo Sports Network, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2, VIX+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+





¿A qué hora ver partido Francia vs. Dinamarca?

Estados Unidos – 11.45 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 1.45 p. m. hora de Texas

Perú – 1.45 p. m.

Ecuador – 1.45 p. m.

Colombia – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 2.45 p. m. hora de Miami

Bolivia – 2.45 p. m.

Venezuela – 2.45 p. m.

Paraguay – 2.45 p. m.

Uruguay – 3.45 p. m.

Chile – 3.45 p. m.

Argentina – 3.45 p. m.

Brasil – 3.45 p. m.

Inglaterra - 7.45 p. m.

España – 8.45 p. m.

Italia – 8.45 p. m.

El bajo nivel futbolístico de la selección de Francia en la UEFA Nations League dejó muchas dudas en los hinchas, en especial a tan poco del inicio de la Copa del Mundo. Debido al opaco rendimiento, los dirigidos por Didier Deschamps todavía no se han salvado del descenso y todo dependerá de la última fecha.

Durante la jornada anterior, ‘Les Bleus’ consiguieron una victoria clave, la primera en la competencia, sobre Austria (2-0), en casa, con goles de Kylian Mbappé y Olivier Giroud. De esta manera, el combinado pasó a depender de sí mismo para mantener la categoría en la Liga A.

El lado positivo es que el representativo francés mostró una buena solidez colectiva, al margen de las ausencias importantes en la nómina, como Hugo Lloris, Karim Benzema, Kingsley Coman o N’Golo Kanté. De la misma forma, el portero Alphonse Areola y el defensor William Saliba cubrieron bien las bajas de Mike Maignan y Jules Koundé, sentidos a lo largo del cotejo ante los austriacos.

Por su parte, la selección de Dinamarca no será un rival sencillo, teniendo en cuenta que tiene la misión de ganar (y esperar que Croacia solo empate con Austria) para entrar al Final Four. Precisamente, el equipo encabezado técnicamente por Kasper Hjulmand viene de caer ante los croatas (2-1).

Esta vez, en compañía de sus hinchas, los daneses buscarán volver a la senda del triunfo, con Christian Eriksen y Mikkel Damsgaard liderando el ataque. Además, Pierre-Emile Hojbjerg y Thomas Delaney se encargarán de frenar a Aurélien Tchouaméni y Youssouf Fofana, la novedosa dupla de mediocampistas de Francia.





Francia vs. Dinamarca: historial de partidos

Desde junio de 1998, los partidos Francia vs. Dinamarca se dieron en 10 ocasiones, dejando un saldo favorable para ‘Les Bleus’: ganaron siete veces y perdieron solo en dos oportunidades.

03-06-2022: Francia 1-2 Dinamarca - UEFA Nations League

26-06-2018: Dinamarca 0-0 Francia - Copa del Mundo

11-10-2015: Dinamarca 1-2 Francia - Amistoso

29-03-2015: Francia 2-0 Dinamarca - Amistoso

31-03-2010: Francia 2-0 Dinamarca - Amistoso

31-05-2006: Francia 2-0 Dinamarca - Amistoso

11-06-2002: Dinamarca 2-0 Francia - Copa del Mundo

14-08-2001: Francia 1-0 Dinamarca - Amistoso

11-06-2000: Francia 3-0 Dinamarca - Eurocopa

24-06-1998: Francia 2-1 Dinamarca - Copa del Mundo





Francia vs. Dinamarca: posibles alineaciones





Francia: Areola; Saliba, Varane, Badiashile; Clauss, Fofana, Tchouaméni, Mendy; Griezmann, Mbappé y Giroud.

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard, Eriksen y Dolberg.





