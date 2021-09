Son muchos los nombres que suenan ahora mismo al banquillo del FC Barcelona, debido al mal momento que pasa el equipo azulgrana, que viene de dos empates consecutivos en LaLiga Santander y fue goleado por el Bayern Munich en la Champions League. La continuidad de Ronald Koeman está en entredicho y uno de los candidatos que postula la prensa es el exdelantero culé Thierry Henry. Sin embargo, desde Francia le recomiendan no fichar por los blaugranas.

El exseleccionador francés Raymond Domenech, que dirigió a ‘Titi’ durante seis meses, cree que su expupilo está capacitado para tomar el timonel del Barcelona, pero no creer que sea un buen momento, debido a la crisis, además de deportiva, institucional que atraviesa el club.

“¿Henry al Barça? ¿Por qué no? Tiene capacidad y tendría la ventaja de estar en un club que conoce, sabe su filosofía y sus principios”, ha afirmado el galo en diálogo con ‘L’Equipe’.

Sin embargo, Domenech no ha recomendado al exjugador francés ser ahora el entrenador del Barcelona: “Todo el que vaya allí sufrirá. Sería mejor si tuviera un gran equipo. Allí hay buenos jugadores, pero no muy buenos. Si no recuperan a los lesionados, no estoy seguro de que vayan a estar entre los cinco primeros”.

Entre los candidatos

Henry, con pasado en el Barcelona entre el 2007 y 2010 como jugador, ha sido técnico del Mónaco y el Montreal Impact aunque sin mucho éxito. Actualmente es el segundo entrenador de la Selección de Bélgica de Roberto Martínez, quien también es otro de los candidatos a relevar a Koeman, si éste es cesado de su cargo.

El español es uno de los candidatos con más opciones para ocupar el banquillo culé, al igual que Xavi Hernández. A estos también se les suma Óscar García, actual entrenador del Stade Reims en la Ligue 1, cuyo nombre ha salido en una conversación de la junta directiva del Barça, según ‘RMC’.

