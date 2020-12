Hulk es uno de los futbolistas que más ha despertado interés en los clubes del balompié europeo para el siguiente mercado de pases. Después de anunciar el fin de su vínculo con el Shanghai SIPG, las ofertas por el atacante brasileño no tardaron en llegar.

Cuando todo hace presumir que terminaría aterrizando en Inglaterra, una barrera burocrática termino por dilucidar dicha opción. Bajo este escenario, el portal portugués Correio de Manha informa que Saint-Étienne de Miguel Trauco es uno de los clubes que pelea por el fichaje del atacante de 34 años.

“Saint-Étienne se unió al FC Porto en la carrera por Hulk. El equipo de Claude Puel está haciendo una liga francesa por debajo de las expectativas, ya que está en el puesto 14 con apenas 18 puntos, y mucho se debe a la mala finalización de los delanteros”, indicó el citado medio.

El ‘Brexit’ le dijo que no

Wolverhampton fue uno de los primero equipos de la Premier League en preguntar por Hulk. Ante la lesión de Raúl Jiménez, confiaron en que el fichaje del ex Porto sería el golpe perfecto en el mercado. Nuno Espiritu Santo dio el visto bueno, pero no esperaron que una barrera legal no les permitiría cerrar la negociación.

El ‘Brexit’, que es como se conoce a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cambió los patrones para la contratación de trabajadores foráneos. Desde el 2021, los fichajes tienen que contar con experiencia internacional y haber militado en ligas de élite.

El no ser convocado en los últimos años a la Selección de Brasil (último llamado en 2016), y la baja calificación de la Superliga de China, no le permitirían obtener un permiso de trabajo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR