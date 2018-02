Triunfo duro, trabajado, y en el que el PSG tuvo que esforzarse para imponerse al Toulouse, gracias a Neymar. El brasileño marcó el gol de la victoria por la fecha 25 de la Ligue 1, pero como en cada partido, sufrió de las duras entradas de los rivales y así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, donde mostró cómo terminaron sus tobillos tras el duelo.

'No paing, no gain', publicó el brasileño, que se puede traducir a: sin dolor no hay victoria, acompañando la frase con una imagen de sus piernas recibiendo atención médica y sus tobillos totalmente vendados con lo que parece ser hielo.

Victoria y... ¡que venga el Real Madrid!

En ausencia del uruguayo Edinson Cavani, reservado por Unai Emery para Madrid debido a unos dolores en la cadera, Neymar fue el protagonista con su tanto en el minuto 68, cuando recibió en el lateral del área un pase en largo del argentino Ángel Di María y, tras una serie de regates, encontró el hueco para un tiro cruzado que se alojó en las redes tras tocar en un defensa.



Neymar envió además el balón al palo en el 78 y al larguero en el 80, pero su gol terminó siendo suficiente para que el PSG consiguiera el triunfo. El astro brasileño suma 19 dianas en lo que va de Ligue 1 y se acerca a apenas dos de su compañero Cavani (21), el líder de la tabla de máximos anotadores del campeonato.



Tras este triunfo, los parisinos quedaron listos para el tan esperado duelo frente al Real Madrid en el Bernabéu, el próximo 14 de febrero por la ida de los octavos de final de la Champions League.