Si bien hasta el momento no existe nada oficial, tal parece que el astro argentino Lionel Messi estampará su firma y renovará su contrato con París Saint-Germain para la temporada 2023-24. No obstante, pese a que las negociaciones entre ambas partes van entrando en la recta final, en el Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), no pierden las esperanzas de hacerse con el fichaje del campeón del Mundo.

Y es que, previo al Mundial de Qatar 2022, el cual ganó la ‘Pulga’ con la selección de Argentina, diferentes medios españoles e ingleses mencionaban que el cuadro de copropiedad de David Beckham lograría contratar al atacante, a partir de junio del presente año.

Sin embargo, luego de que Messi se hiciera con la Copa del Mundo, en el París Sain-Germain anunciaban que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo para extender su actual vínculo por una temporada más, algo que aún no hace decaer la ilusión al Inter Miami de tener al argentino jugando la MLS.

Así lo dejó claro el entrenador de Inter Miami, Phil Neville, quien manifestó que firmar a un jugador con las características de Lionel Messi es “difícil”. “¿Leo? Si viniera me haría feliz. Aprendería de él”, mencionó el DT inglés.

Eso sí, el estratega del conjunto estadounidense aseguró que todo podría pasar en el mercado de pases y señaló que “todo el mundo ve a la MLS como una gran liga”. “Si viene Messi, estaría feliz porque me gusta jugar con los mejores y aprender de ellos”, sostuvo.

Galtier confirma las negociaciones con Messi

“Sé que hay charlas y que la dirección deportiva estuvo hablando con Messi para extender su contrato. Por ahora es eso. Siento que Messi está feliz en PSG, pero tenemos que ver cuál es su posición sobre el proyecto del club”, contestó este martes el entrenador del PSG en la conferencia de prensa.

“Creo que hay un deseo real del club de extender su contrato, pero es subjetivo. Depende de Luis Campos y el presidente, que están en charlas con sus representantes”, agregó el DT, ante la pregunta de los medios de comunicación.





