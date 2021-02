Jorge Sampaoli será entrenador de Olympique de Marsella, de acuerdo a publicaciones de varios medios franceses en los últimos días. Rumor que tomó fuerza este lunes, luego de que el argentino anunciara el final a su vínculo con Atlético Mineiro de Brasil, al que estaba unido desde marzo del 2020.

En medio de los rumores y a falta de una comunicación oficial de parte del club galo, Adil Rami, exjugador de dicha entidad y exdirigido por Jorge Sampaoli en Sevilla, reconoció que la forma de trabajar del estratega y hasta lo comparó con Pep Guardiola, guía de Manchester City.

“Su físico da la impresión de chico malo. Nos pidió que nos posicionáramos en lo alto, que acosáramos al rival, que no lo dejemos jugar, agotarlos, intentar, disparar. Nunca se detuvo. Te empuja a ser un pitbull”, confesó Rami en una columna publicada por La Provence.

Adil Rami, campeón del mundo con la selección de Francia. (Foto: AFP)

“Realmente hay que estar preparado física y atléticamente porque pide mucho en esta área Es un tipo que va directo al grano. Hay algo de Guardiola en Sampaoli”, añadió Rami, quien tuvo de cerca a Jorge Sampaoli en la temporada 2016-17.

El hoy defensa de Boavista analizó el Marsella que se encontraría Jorge Sampaoli. “Su locura puede hacer bien en Marsella. Pero no a este Olympique. Se necesitará muchísimos fichajes porque creo que la fuerza laboral actual no va en absoluto con el estilo de juego que él defiende. Por ejemplo, sé que no siempre le gustan los centrales altos y fornidos. Los prefiere pequeños, pero rápidos. No hay eso por el momento en Marsella”, explicó.

Por último el campeón del mundo en Rusia 2018 dejó en claro cuál es la obsesión de Sampaoli. “Necesita muchachos que puedan jugar rápido y que sean muy resistentes porque exige a su equipo que juegue lo suficientemente alto en el campo. Él quiere que su equipo ataque todo el tiempo. Su obsesión es marcar goles”, contó.

