No es un día cualquiera para Karim Benzema este martes 18 de mayo. Y es que el ‘Gato’ recibió una tremenda noticia: Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia, lo incluyó en la relación de 26 jugadores para encarar la Eurocopa, que se llevará a cabo entre junio y julio.

“No puedo decir lo que henos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante”, señaló Deschamps a los medios de prensa, en referencia a la decisión de volver a considerar a Karim Benzema.

“No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores, pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece. Francia es mejor si está Karim Benzema”, añadió el estratega.

Karim Benzema, internacional en 81 ocasiones en las que sumó 27 goles, está ausente de la vigente campeona del mundo desde hace cinco años y medio, cuando explotó el escándalo de su presunta participación en el chantaje a Mathieu Valbuena con la amenaza de difundir un video suyo de carácter sexual.

Desde entonces, Deschamps le apartó en favor del “equilibrio y la armonía” del grupo, a pesar de que el jugador merengue se había destacado con su club, conquistando tres Ligas de Campeones seguidas (2016, 2017 y 2018).

La imagen para anunciar a los convocados de Francia para la Eurocopa.

Estos son los 26 convocados de Francia para la Eurocopa, certamen en el que integra el Grupo F con Alemania, Portugal y Hungría:

Porteros: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marsella), Mike Maignan (Lille)

Defensores: Benjamin Pavard (Bayern), Léo Dubois (Lyon), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barcelona), Lucas Hernandez (Bayern), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Sevilla FC)

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético de Madrid)

Delanteros: Marcus Thuram (Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (Mónaco), Ousmane Dembélé (Barcelona).





