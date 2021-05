Haber estado involucrado en un escándalo fuera del fútbol en 2015, junto a su compañero Mathieu Valbuena, hizo que Karim Benzema fuera excluido de toda convocatoria de la selección de Francia. Por más méritos que hacía para volver, su nombre dejó de estar en la lista de convocados de Les Bleus’ desde ese entonces.

Sin embargo, la espera terminó, su ‘castigo’ fue levantado y Didier Deschamps lo volvió a llamar para afrontar la Eurocopa, que se llevará a cabo entre junio y julio. Y con ello, muchos hinchas galos celebraron el regreso del delantero del Real Madrid a su selección.

Tal es así que las ventsa de camisetas de Francia incrementaron sin precedentes por toda Europa. Según la empresa Unisport, distribuidor de artículos de fútbol, la vuelta de Benzema ha generado un aumento del 2400%, superando el 1200 de la semana pervia a la lista de Deschamps.

De acuerdo al diario As, en una de las principales tiendas parisinas, ya empezaron a salir los estampados con la camiseta que usará Benzema. El ‘Gato’ llevará el dorsal ‘19′ para la Eurocopa, un número que ya utilizó en sus primeros años en Lyon.

Cabe señalar que, tras volver a ser convocado a su selección, Karim Benzema dejó su primer mensaje en redes sociales. Su último partido con Francia ocurrió el 8 de octubre del 2015 ante Armenia, aquella vez firmó un doblete.

“Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ustedes.. y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día”, escribió en Twitter.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.