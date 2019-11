Karim Benzema, si bien es cierto tiene un nivel superlativo en Real Madrid, con Francia no juega. Y es que la selección de su país le ha cerrado la puerta desde hace varios años, todo por el caso ‘Valbuena’. Desde diciembre del año 2015 no tiene participación alguna en el conjunto ‘blue’, pero el popular ‘Gato’ no pierde la esperanza que Didier Deschamps cambie de decisión y lo convoque.

El último fin de semana, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, declaró que el ciclo de Karim Benzema en Francia terminó. El delantero respondió que “lo dejen jugar en un equipo en el que es elegible (Argelia)” y rápidamente la prensa del Viejo Continente conversó con el entrenador de los 'Zorros del Desierto’ para saber si le gustaría tener al atacante del Madrid. Fue tajante.

“La verdad que ahora tengo a jugadores como Bagdad Bounedjah, Islam Slimani, Andy Delort y Soudani. Estoy contento con lo que tengo”, respondió Djamel Belmadi, en relación de Benzema, en breve conversación que tuvo con la web local DZFoot.

Argelia, una opción algo lejana para Karim Benzema

Hay que tener en cuenta que para que el crack de la ‘Casa Blanca’ juegue por Argelia primero los franceses tendrían que quitarle la nacionalidad. Solo así, según un artículo de la normativa FIFA, sería elegible para representar a otro país.

De otro lado, Karim Benzema y el primer equipo del Real Madrid se entrena - sin los seleccionados por amistosos y Eliminatorias Eurocopa 2020 - pensando en la Real Sociedad, su rival de este fin de semana por una nueva fecha de LaLiga Santander.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL