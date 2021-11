El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, ha sido condenado a un año de prisión condicional y a una multa de 75.000 euros tras ser considerado culpable de complicidad en el intento de chantaje con un vídeo de contenido sexual a Mathieu Valbuena. Esta decisión vuelve a reabrir la polémica en Francia con la selección ‘Bleu’ y Deschamps en la mira por un posible veto nuevamente.

Este miércoles, el Tribunal de Versalles comunicó su sentencia de un caso que salió a la luz hace seis años, en la que declaró culpable de complicidad al del Real Madrid. “Karim Benzema se involucró personalmente con insistencia para tratar de convencer a Mathieu Valbuena para que se reuniera con su hombre de confianza”, explicó el tribunal, según recoge el diario ‘L’Equipe’.

La Fiscalía había solicitado para Benzema una pena de prisión condicional de diez meses y una multa de 75.000 euros, una solicitud que la defensa del futbolista había considerado fuera de lugar porque no había hecho “nada” y pidiendo su absolución.

Pese a todo, Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ha querido zanjar los rumores sobre un posible nuevo veto de Benzema por parte de Deschamps. “Aunque Karim no apelase, para mí no cambia nada. Puedes cometer un error, ser suspendido y volver al trabajo. No hay obstáculo para que continúe con la selección nacional”, ha señalado.

Así las cosas, el delantero del Real Madrid disputará el Mundial de Qatar 2022 salvo sorpresa mayúscula. El de Lyon recurrirá esta sentencia, que sólo implica que irá a la cárcel en caso de reincidir.

Recordemos que el denominado ‘caso Valbuena’ marginó a Benzema de su selección casi seis años, perdiéndose, entre otros compromisos, la Copa del Mundo Rusia 2018 donde los galos se alzaron con el título. Finalmente, volvió este año para la Eurocopa.





