A sus 34 años, Keylor Navas es considera uno de los mejores arqueros que se encuentran jugando en Europa. El ‘tico’ lo demostró en sus últimas actuaciones de Champions League al ser una de las figuras en la clasificación de los parisinos a la siguiente etapa del torneo europeo ante el FC Barcelona, donde logró taparle un penalti a Lionel Messi.

En una entrevista para ‘France Football’, previo al duelo ante el Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League, el portero ‘tico’ habló sobre la actual temporada que está afrontando el PSG y su situación actual en el club parisino.

Uno de los pasajes tocados en la entrevista fueron las eliminatorias que tuvo el PSG ante el FC Barcelona en la Liga de Campeones de esta temporada. Como bien sabemos, Keylor Navas atajó un penalti a Leo Messi, frenando así las esperanzas del cuadro culé por remontar el marcador global. El ‘tico’ habló sobre este momento especial de su carrera.

“Fue genial porque no sucede todos los días. Pero, cuando tienes la oportunidad, tienes que estar preparado. Pero es cierto que detener un penalti a un jugador así es lo mejor”, mencionó Navas.

Asimismo, Navas también habló sobre el guardametas del Bayern Munich, Manuel Neuer, al cual tiene un gran respeto por su trayectoria futbolística. “Es cierto que es un gran portero, pero no es algo personal. No vamos a jugar un partido de tenis. No estaremos cara a cara el uno frente al otro”, afirmó.

Por último, el portero ‘tico’ vive una de sus mejores etapas de su carrera en Francia, donde se siente a gusto y en el cual espera quedarse muchas temporadas más. “Desde el presidente hasta todos los integrantes de la plantilla o que trabajan en el centro de formación. El PSG es un club familiar y eso me gusta”, finalizó.

Keylor Navas junto al PSG se alistan para su duelo ante el Bayern Munich este miércoles 7 de abril en el Allianz Arena. Los bávaros no podrán contar con su delantero estrella Robert Lewandowski, mientras que los franceses no tendrán a Marco Verrati quien dio positivo en su última prueba de COVID-19.





