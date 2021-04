Cómo ser el mejor en algún ámbito si no empiezas por creértelo tú mismo. Esa es la filosofía de vida que aplica Kylian Mbappé, el delantero del París Saint-Germain que asegura que cada vez que entra a un campo se dice a sí mismo que es el número uno, juegue contra quien juegue, para ser capaz de ofrecer un gran rendimiento. Al estilo de Cristiano Ronaldo, ‘Kiki’, en su cabeza, se encuentra por encima de todos, cosa que no significa que está siendo presa del narcisismo.

“En mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites e intentas dar la mejor versión de ti mismo”, indica en una entrevista adelantada este viernes por el diario L’Équipe y que este sábado dará completa la emisora RMC Sport.

Mbappé, de 22 años, señala que esa actitud no cambia aunque se enfrente a jugadores como el argentino Leo Messi o el portugués Cristiano Ronaldo, de los que admite que son mejores y han hecho “mil cosas más” que él. El jugador apuntó que es importante convencerse a uno mismo de que es capaz de “mover montañas”.

“La gente no entiende el ego, pero cuando no estás bien no hay nadie que se te vaya a acercar para decirte que eres capaz. Estás solo. Te tienes que convencer de que puedes hacer grandes cosas”, agregó.

Este jueves, el delantero había recalcado que está cansado de las críticas que recibe a su juego, tanto en el PSG como en la selección, y explicó que aceptarlas es más complicado para un futbolista que juega en Francia que para quienes están en clubes extranjeros.

“Las críticas cansan, sobre todo cuando juegas en un club de tu país y lo das todo por la selección”, contó el futbolista a la radio RTL tras la victoria de la selección gala contra Bosnia Herzegovina (0-1) con un gol de Antoine Griezmann.

En el punto de mira de varios grandes clubes europeos, Mbappé se niega por ahora a prolongar su compromiso con el PSG, tal y como le piden los propietarios cataríes, temerosos de que se les vaya gratis en 2022 un jugador por el que en 2017 pagaron 180 millones de euros.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.