El camino no ha sido fácil y, a pesar de mostrar un gran desempeño en el campo de juego, Kylian Mbappé también ha tenido momentos duros en su carrera. El francés contó que pensó en dejar de jugar para su país, por reiterados insultos racistas que recibió tras fallar el penal decisivo en la Eurocopa 2020. Francia quedó eliminado frente a Suiza del certamen y la lluvía de críticas golpearon al delantero.

“Pensé: ‘No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono’. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente”, aseguró el delantero de PSG en una entrevista con Sports Illustrated.

Para los hinchas galos no importó que Mbappé fue campeón y figura de la Copa del Mundo, con 19 años. En aquel entonces era parte de Mónaco y su fichaje por PSG era casi un hecho con su corta edad, para después asentarse en la élite de Europa.

“Eso cambió mi vida. Ya era famoso antes, pero después del Mundial fue una locura. Me llevó un tiempo aprender a mantener la calma. Esta es una nueva Francia, por eso no renuncié. Era un buen mensaje para la gente joven decir: ‘Somos más fuertes que todo esto”, manifestó.





La razón de su continuidad en PSG

El último mercado de fichajes tuvo a Mbappé como protagonistam debido al acuerdo verbal que mantuvo con Real Madrid, pero la oferta de PSG lo hizo quedarse en su país natal. Como ya había contado en otra ocasión, fue clave la intervención del presidente Emmanuel Macron para convencerlo.

“Tuvimos varias llamadas. En diciembre, enero, febrero, marzo... Macron me llamó y me dijo: ‘Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere”, mencionó Mbappé.





