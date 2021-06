Caos confirmado en Francia. Lo que ya venía adelantando la prensa gala se terminó por corroborar de la boca del propio Kylian Mbappé. La estrella de la selección de Francia y del París Saint-Germain (PSG), confirmó este domingo su roce con su compañero Olivier Giroud y evitó hablar sobre su futuro en el club parisino.

“No me molestó lo que dijo, fue más hacerlo públicamente, le he felicitado por ese gol y él no me dijo nada. Lo que me ha molestado es que me haya enterado por la prensa”, dijo Mbappé, a dos días de debutar ante Alemania por la Eurocopa.

“Quería haber venido el jueves, pero el entrenador (Didier Deschamps) me dijo que no era el buen momento”, agregó el delantero, quien lamentó que este episodio “haya perturbado” un poco el ambiente.

Después del amistoso del 8 de junio, una victoria de Francia ante Bulgaria por 3-0, Giroud aclaró a una pregunta de un periodista que, a pesar de los dos tantos que hizo, había permanecido discreto gran parte del encuentro porque “no había recibido los pases a pesar de sus desmarques”.

El delantero del Chelsea no citó en ningún momento a Mbappé, pero el delantero del PSG se dio por aludido. Sobre todo después de que la prensa gala señalara que, efectivamente, se trataba del atacante del PSG. EFE

Futuro en el aire

“¿Mi futuro? Tengo que tomar la buena decisión, será difícil y me tengo que dar todas las condiciones para decidir bien. Estoy en un lugar que me gusta, me siento bien. ¿Pero es el mejor lugar para mí? Todavía no tengo la respuesta”, señaló.

El joven prodigio de 22 años aclaró en la entrevista a France Football -publicación que organiza el Balón de Oro- que “no traicionará” al PSG a pesar de las grandes ofertas que clubes como el Real Madrid o Liverpool quieren presentar.

“No estoy loco. Sé perfectamente que un proyecto conmigo o sin mí no es la misma cosa para el club. Pero el PSG comprende mi demanda. Sin duda, porque saben que no haré nada a sus espaldas, no los traicionaré”, observó el campeón del mundo en Rusia 2018.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO